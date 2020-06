Volete 10 euro di rifornimento gratis per la vostra auto? Basta aderire alla nuova promozione Q8, che attraverso l’app ufficiale Club Q8 regala due buoni carburante da 5 euro durante il mese di giugno: scopriamo insieme come ottenerli.

L’app Club Q8 regala 10 euro di carburante: come ottenere i buoni

Q8 lancia oggi una promozione, valida fino al 30 giugno 2020, che regala due buoni carburante da 5 euro ai clienti registrati a StarQ8, il programma fedeltà a cui potete iscrivervi gratuitamente. Per ottenere i due buoni attraverso l’app per Android e iOS è sufficiente seguire qualche semplice passaggio:

registratevi (se già non lo avete fatto) al programma StarQ8 a questo link; scaricate l’app Club Q8 per il vostro smartphone Android o iOS (Google Play Store – App Store); fate un rifornimento di qualsiasi importo utilizzando la vostra carta StarQ8 (o mostrando al gestore il vostro codice cliente direttamente dall’app).

Immediatamente dopo aver effettuato il primo rifornimento troverete stampato sullo scontrino (e all’interno della area riservata ClubQ8 dell’app) il primo buono carburante da 5 euro: questo va utilizzato entro 15 giorni su un rifornimento da almeno 30 euro (30 – 5 = 25 euro di spesa).

Sempre dopo il primo riferimento avrete a disposizione un secondo buono carburante da 5 euro: questa volta sarà disponibile all’interno della sezione Offerte per te, alla quale potete accedere tramite l’app o il sito Q8. Questo è attivabile entro il 30 giugno e spendibile entro 15 giorni dall’attivazione su un rifornimento minimo di 30 euro (30 – 5 = 25 euro di spesa).

Per ulteriori dettagli, in particolare sul rifornimento tramite self service, e per consultare il regolamento completo dell’iniziativa Q8 potete seguire questo link.