Da Zhiyun, popolare produttore di gimbal e accessori per aiutare la realizzazione di video, arriva Zhiyun Smooth X, un nuovo dispositivo per smartphone che farà felici tanti utenti mobile.

Si tratta di un gimbal per smartphone che può essere ripiegato su sé stesso per divenire delle dimensioni di una mano.

Le feature di gimbal Zhiyun Smooth X

Questo accessorio consente agli utenti di godere di una prospettiva più ampia con la fotocamera dello smartphone, il tutto con la possibilità di registrare video stabili senza la necessità di alcun dispositivo aggiuntivo.

Realizzato in alluminio, il nuovo accessorio di Zhiyun può estendersi fino a 260 mm di altezza e ha un peso 246 grammi (grazie alle dimensioni contenute, può essere facilmente inserito in una borsa o in tasca).

Tra le altre feature di Zhiyun Smooth X troviamo 3 pulsanti per il controllo dell’accessorio, un’asse che ruota e si piega consentendo di ottenere angolazioni diverse, un sensore di tracciamento del movimento (è in grado di seguire l’oggetto desiderato), il supporto ai controlli con gesture (grazie al quale è possibile catturare facilmente i momenti anche senza toccare il gimbal), un’app per “lavorare” i contenuti realizzati (disponibile per Android e iOS), una batteria da 1.000 mAh (che garantisce 8-10 ore di autonomia).

Per ulteriori informazioni su questo gimbal, venduto su Aliexpress a 59 dollari, vi rimandiamo al sito del produttore.