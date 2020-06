Se nelle ultime settimane è stata la versione Android di YouTube Music a ricevere il quantitativo più importante di nuove feature, da alcune ore anche per quella Web sono disponibili alcune novità.

Quando si esplorano i feed Home, Esplora e Libreria è ora possibile passare con il mouse su qualsiasi brano, album o playlist per visualizzare un pulsante di riproduzione nell’angolo in basso a destra (toccando invece in qualsiasi altra parte si aprirà l’elenco come prima).

YouTube Music sul Web introduce qualche novità

Con un altro tocco è possibile mettere rapidamente in pausa mentre c’è un menu di overflow in alto a destra per accedere ai tasti per la riproduzione casuale, l’avvio della radio, la riproduzione del brano successivo, l’aggiunta alla coda, l’aggiunta dell’album alla libreria, l’aggiunta alla playlist, Vai all’artista e Condividi (in precedenza soltanto i singoli brani presentavano un pulsante di riproduzione per iniziare ad ascoltare senza aprire l’elenco completo).

Questa modifica dell’interfaccia di YouTube Music è già disponibile sul sito ufficiale (che è accessibile seguendo questo link) e sulla Progressive Web App del servizio musicale del colosso di Mountain View.