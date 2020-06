Xiaomi si appresta a lanciare due nuovi prodotti piuttosto interessanti, mentre Huawei lavora ad un misterioso prodotto munito di processore inedito e non ancora svelato. Nel mentre, OnePlus affina la sua strategia per intercettare l’interesse di nuovi utenti alla ricerca di prodotti che non riguardano solo il settore mobile.

Specifiche Xiaomi Youpin HIMO K1 Helmet

Xiaomi si affida nuovamente alla piattaforma di crowdfunding Youpin per realizzare un casco in due varianti con e senza visiera anti vento. Il prodotto prende il nome di Xiaomi Youpin HIMO K1 Helmet, mentre la variante con visiera Xiaomi Youpin HIMO K1M Helmet.

Con la mobilità elettrica sempre più a buon mercato con bici elettriche e monopattini elettrici in forte richiesta anche nel nostro Paese, è molto importante provvedere all’acquisto di un casco per proteggersi durante l’utilizzo di questi mezzi.

Entrambi i prodotti sono realizzati con uno strato esterno in materiale ABS rigido, con fodere interne realizzate con materiali soffici in spugna e con cinghia estendibile in varie lunghezze. L’unica differenza fra i due caschi è la presenza di una visiera anti vento, mentre per il resto offrono lo stesso livello di sicurezza.

Prezzo Xiaomi Youpin HIMO K1 Helmet

Una volta terminata la fase di raccolta fondi, Xiaomi Youpin HIMO K1 Helmet avrà un prezzo di 99 yuan, circa 12 euro al cambio, mentre il modello Xiaomi Youpin HIMO K1M Helmet avrà un prezzo pari a 109 yuan, circa 14 euro al cambio.

Specifiche Xiaomi Metal Carry-on Luggage 2

A distanza di circa tre anni dal lancio del primo modello, in queste ore Xiaomi svela la valigia super resistente Xiaomi Metal Carry-on Luggage 2. Proprio come la prima generazione, anche la nuova è caratterizzata dalla stessa anima in alluminio e magnesio per garantire alta resistenza strutturale e maneggevolezza.

Purtroppo non sono disponibili molte informazioni riguardo Xiaomi Metal Carry-on Luggage 2, ma sappiamo che sono presenti quattro ruote resistenti a movimento indipendente, un maniglione a scomparsa e almeno due ganci di chiusura.

Prezzo Xiaomi Metal Carry-on Luggage 2

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 2 sarà disponibile dal prossimo 15 giugno al prezzo di 999 yuan, circa 125 euro al cambio.

OnePlus vuole espandere l’ecosistema

Il lancio della gamma OnePlus 8 ha portato nuovamente OnePlus all’interno della classifica dei migliori smartphone Android, ma pare che l’azienda abbia intenzione di espandere il proprio ecosistema. Ad oggi, come ben sappiamo, OnePlus realizza smartphone, smart TV (per il mercato indiano) e cuffie true wireless, ma pare che stia valutando anche altri mercati.

A renderlo noto è la Vice Presidente Navnit Nakra che, durante una intervista con i colleghi di TechPP, ha affermato che la società ha deciso di espandersi dai dispositivi premium e super premium verso l’ecosistema di prodotti premium. In parole povere, OnePlus non solo ha intenzione di soddisfare le esigenze di utenti alla ricerca di dispositivi dal grande valore e dal giusto prezzo di listino, ma anche gli utenti interessati ad un ecosistema che non riguardi solo ed unicamente gli smartphone.

Huawei lavora a nuovi dispositivi

Secondo alcune informazioni condivise da Digital Chat Station su Weibo, pare che Huawei stia lavorando ad un nuovo dispositivo munito di un inedito processore. Questo prodotto, con nome in codice “Milestone“, dovrebbe essere presentato durante quest’anno con l’avvio della produzione di massa programmata per agosto e consegne a partire da settembre.

Il leaker non è certo che si tratti dell’attesa gamma Huawei Mate 40 ma, considerando il mese di avvio della produzione di massa e di consegna, notiamo una certa congruenza con le informazioni di oggi relative al lancio di Huawei Mate 40 durante il Q4 2020 con SoC Kirin 1000.