Da Youpin, la piattaforma di Xiaomi dedicata ai progetti per le campagne di crowdfunding, arriva un nuovo accessorio che potrà risultare comodo per tanti utenti: stiamo parlando di uno sterilizzatore UV per smartphone che è anche in grado di ricaricare il telefono in modalità wireless.

Si tratta, in sostanza, di un dispositivo che ricorda quello lanciato la scorsa settimana da Samsung (e ciò anche per quanto riguarda il design minimal).

Le caratteristiche dello sterilizzatore UV di Xiaomi

Tra le principali feature dello sterilizzatore UV di Xiaomi troviamo il supporto alla ricarica wireless a 10 W (con standard Qi), un sistema di sterilizzazione UV a 360° che, a dire del produttore, ha un’efficacia pari al 99% (richiede circa 15 minuti), la possibilità di usarlo anche per altri dispositivi e oggetti di piccole dimensioni (dalle chiavi agli auricolari, dagli orologi alle penne, c’è solo l’imbarazzo della scelta).

E se vi state chiedendo il prezzo di tale interessante dispositivo, in questo momento su Gearbest è disponibile in promozione a 25,95 euro: