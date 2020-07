All’inizio del mese Samsung ha lanciato un nuovo prodotto, uno sterilizzatore UV che è pronto a fare il suo esordio sul mercato in India.

Si tratta di un dispositivo studiato per consentire agli utenti di disinfettare rapidamente e sterilizzare smartphone, auricolari, occhiali da sole, chiavi ed altri piccoli device in meno di 10 minuti.

Ecco lo sterilizzatore UV di Samsung

Inoltre può contare su un caricabatterie wireless integrato, rivelandosi così comodo anche per ricaricare al volo un telefono o un dispositivo che supporti la tecnologia Qi.

A dire di Samsung, questo sterilizzatore UV è in grado di uccidere fino al 99% dei batteri e dei germi, tra cui E. Coli, Stafilococco Aureo e Candida Albicans.

Tra le sue feature troviamo un solo pulsante per attivare la sterilizzazione e dimensioni ideali per supportare la maggior parte degli smartphone o degli auricolari (che saranno ricaricati in modalità wireless durante la procedura di sterilizzazione).

Il produttore coreano ha reso noto che lo sterilizzatore UV sarà disponibile per l’acquisto in India a partire da agosto ad un prezzo di 3.599 rupie, pari al cambio a circa 40 euro. Non vi sono informazioni per quanto riguarda l’Europa.