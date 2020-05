Da Youpin, la piattaforma di Xiaomi dedicata ai progetti lanciati con crowdfunding, arriva una T-shirt antibatterica dal prezzo contenuto: stiamo parlando di RunMi 90 Points Antibacterial T-shirt.

Attualmente disponibile nelle opzioni di colore grigio canapa, grigio blu e rosso intenso, la nuova t-shit di Xiaomi viene venduta in Cina a 69 yuan, pari al cambio a circa 9 euro e può essere acquistata in diverse misure (M, L, XL e XXL).

RunMi 90 Points Antibacterial T-shirt protegge da batteri e cattivi odori

RunMi 90 Points Antibacterial T-shirt è realizzata con un processo di tessitura in un unico pezzo senza cuciture con lato e interno foderati per ridurre l’attrito tra le regioni di collegamento.

Tra le caratteristiche di questa soluzione troviamo l’utilizzo di varie componenti in fibra, un sistema che migliora l’elasticità e la comodità e un trattamento antibatterico (inibisce la crescita dei batteri, rende più difficile emettere odori e aiuta a mantenere fresco il corpo).

Questa t-shirt è al momento disponibile sulla piattaforma Youpin come progetto della Shanghai RunMi Technology Co. Ltd., azienda che appartiene al gruppo Xiaomi (che spazia tra varie categorie) e che ha già lanciato altri prodotti di abbigliamento smart, come scarpe da corsa, zaini e valigie.