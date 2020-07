Da Youpin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, arriva un nuovo curioso dispositivo: stiamo parlando di Merach Merrick Nano Pocket Massage Gun.

Si tratta di un piccolo dispositivo a forma di pistola pensato per massaggiare il principio di rilassamento profondo della fascia muscolare attraverso vibrazioni ad alta frequenza (ciò consente al sangue di circolare senza intoppi ed elimina anche l’acido lattico prodotto dall’esercizio fisico, riducendo pure il dolore muscolare).

Le caratteristiche della nuova pistola massaggiante di Xiaomi

Forte di un design compatto e semplice e di un peso di appena 360 grammi, Merach Merrick Nano Pocket Massage Gun utilizza un motore capace di garantire 3.200 giri al minuto (con una tecnologia che riduce il rumore a 40 dB) e una profondità di massaggio di 7,5 mm e può vantare una maniglia ergonomica.

Tra le altre feature troviamo tre velocità (può essere utilizzato per risvegliare i muscoli, rilassare la fascia e massaggiare in profondità) una porta USB Type-C per la ricarica, una batteria da 2.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida) e 4 diversi tipi di testine.

Merach Merrick Nano Pocket Massage Gun ha un prezzo di 369 yuan, pari al cambio a circa 46 euro.