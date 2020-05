Negli anni abbiamo imparato ad aspettarci da Xiaomi dispositivi di ogni genere, inclusi quelli più particolari e l’ultimo della serie è un gioco dedicato a Optimus Prime Transformer, celebre personaggio targato Hasbro.

Questo giocattolo Optimus Prime è realizzato da 1.277 blocchi e, una volta terminata la sua costruzione, ha una dimensione di 440 x 279 x 126 mm.

Il suo design presenta combinazioni di colore blu, rosso e grigia e le articolazioni consentono personalizzazioni senza limiti, essendo peraltro flessibili.

Il Transformer di Xiaomi può diventare un camion

E dato che Optimus Prime è un Transformer (ossia un extraterrestre che è capace di trasformarsi in varie macchine), il giocattolo di Xiaomi può diventare pure un camion: in pratica, i bambini (o qualche adulto più nostalgico) potranno giocarci sia in versione umanoide che in quella da “re della strada”.

L’Optimus Prime Transformer del colosso della telefonia è al momento disponibile in Cina sulla piattaforma Youpin e su Xiaomi Mall al prezzo ufficiale di 399 yuan (pari, al cambio, a circa 52 euro).

Sarà interessante scoprire se il colosso cinese riuscirà a sfruttare l’enorme successo che alcuni decenni fa hanno ottenuto i giocattoli originali dei Transformer.