Da Youpin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, arriva un nuovo prodotto smart home: si tratta della prima lampada da comodino capace di non emettere luce blu.

Ricordiamo che si tratta di un tipo di luce che dagli studiosi è ritenuta in grado di danneggiare le cellule sensibili nella retina in caso di troppa esposizione e, per tale motivo, i produttori di tecnologia hanno cercato negli ultimi anni dei modi per ridurre l’emissione da parte di smartphone, smart TV, computer e anche lampadine per interni.

Ebbene, Midian Zero-blu-ray Bedside Sleep Aid Lamp è stata pubblicizzata come la prima lampada da comodino senza emissioni di luce blu e viene proposta su Youpin a 199 yuan (pari al cambio a circa 25 euro) mentre il prezzo ufficiale sarà poi di 329 yuan (pari al cambio a circa 42 euro).

Le caratteristiche della lampada da comodino di Xiaomi

Tra le feature della lampada di Xiaomi troviamo una luce LED sviluppata da un team di scienziati della Chinese Academy of Sciences of Nanchang University e che produce una luce con temperatura del colore di 1800 K (senza luce blu a onde corte, migliorando così la qualità del sonno).

Oltre alla luce principale da 2 W, ci sono ai lati 12 piccole luci a LED da 0,5 W e non manca il supporto all’app Mijia. grazie alla quale è possibile impostare l’ora di sveglia giornaliera e persino scegliere di riprodurre un brano di musica soft in sottofondo.