In occasione del lancio dei nuovi Redmi Note 9 e Note 9 Pro e di Xiaomi Mi 10 Lite, il colosso cinese Xiaomi ha annunciato anche un accessorio che promette di essere molto utile nella prossima estate.

Ci vorrà ancora qualche settimana per il suo arrivo nel nostro Paese ma potremo rinfrescarci in casa con Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C, il ventilatore da pavimento che può essere controllato in maniera intelligente.

Dispone di sette pale costruite su misura e adotta un design semplice ed elegante allo stesso tempo, per adattarsi a qualsiasi ambiente in maniera semplice. È possibile scegliere tra le modalità sleep e standard e fra tre diverse velocità del flusso dell’aria, a seconda della temperatura e delle proprie esigenze.

Grazie alla possibilità di regolare l’altezza dello stelo è possibile scegliere se collocarlo sul pavimento o su un tavolo o un altro mobile, per indirizzare in maniera più mirata il flusso d’aria. Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C è particolarmente silenzioso, visto che raggiunge i 37,2 decibel, quindi è possibile utilizzarlo anche di notte senza disturbare il sonno. Riesce a spostare 27 metri cubi di aria al secondo e la sua efficienza si sente fino a 126 metri di distanza, davvewro niente male.

Il controllo del ventilatore può avvenire tramite l’app Xiaomi Home, utilizzata per interagire con i dispositivi per la casa intelligente di Xiaomi, ma anche tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C sarà disponibile in Italia nel corso del mese di luglio a in prezzo che non è ancora stato comunicato.