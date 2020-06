Xiaomi ha lanciato diversi mouse e tastiere sia sotto il brand Mi che attraverso le varie aziende del suo gruppo e un nuovo modello di mouse potrebbe essere in arrivo anche sul mercato internazionale: stiamo parlando di Xiaomi Mi Smart Mouse.

Il dispositivo in questione, infatti, è stato certificato dal Bluetooth SIG con il numero modello XASB01ME e, stando a quanto si apprende dal database dell’ente, può contare su alcune interessanti funzionalità, come il supporto al riconoscimento vocale, la capacità di effettuare una traduzione e il supporto alla tecnologia 4000 DPI.

Le possibili feature di Xiaomi Mi Smart Mouse

Nei mesi scorsi il produttore cinese ha lanciato una tastiera con supporto all’inserimento di testo vocale e probabilmente questo nuovo mouse utilizzerà una tecnologia simile.

Tra le altre feature quasi scontate di Xiaomi Mi Smart Mouse vi sono il supporto allo standard Bluetooth 5.0, la possibilità di connettersi al computer anche attraverso il Wi-Fi e, ovviamente, una batteria ricaricabile integrata.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando tale device potrebbe essere lanciato né in quali mercati e, soprattutto, a quale prezzo. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del produttore.