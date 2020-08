Xiaomi ha pubblicato sul Google Play Store e sui principali store di applicazioni una nuova versione dell’app Mi Fit, quella che consente di gestire i vari dispositivi indossabili dell’azienda cinese tra cui anche le diffusissime smart band della serie Xiaomi Mi Band.

Mi Fit arriva così alla versione 4.4.0, che secondo le segnalazioni sul web avrebbe già una buona diffusione sul Google Play Store e che invece, di contro, deve ancora essere “spinta” sull’App Store di Apple. Sul Google Play Store visualizziamo ancora la versione precedente, la 4.3.1, ma su repository famose come APKMirror è già stata disponibile.

Per cui se siete curiosi di scoprirne le novità e volete accelerare i tempi potete cliccare su questo link e procedere con l’aggiornamento manuale; a senso unico invece il percorso per gli utenti iOS, che devono necessariamente attendere che i tempi siano maturi e la nuova versione venga distribuita tramite App Store.

Vengono segnalate novità tanto per Xiaomi Mi Band 4 quanto per Xiaomi Mi Band 5. La prima in seguito all’aggiornamento mostra sul display la percentuale di batteria rimanente, la seconda guadagna la rilevazione dei movimenti per determinare in automatico lo stato di attività. Immancabili bug fix e migliorie generiche.