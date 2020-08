Xiaomi Mi Band 5 rappresenta l’ultima fatica di Xiaomi nel campo delle smartband e come sempre incarna il meglio che un wearable può offrire ad un prezzo estremamente concorrenziale. In queste ore il colosso cinese ha avviato il rollout della versione 1.0.1.84 per Xiaomi Mi Band 5 a partire dall’Indonesia, ma ci si aspetta che raggiungerà anche gli altri mercati nel giro delle prossime ore.

Novità aggiornamento 1.0.1.84 per Xiaomi Mi Band 5

Secondo quanto riportato dai primi utenti che hanno avuto modo di scaricare la versione 1.0.1.84 per Xiaomi Mi Band 5, il nuovo firmware non contiene chissà quali novità. L’obbiettivo dell’update è quello di migliorare la qualità generale della smartband andando a correggere qualche bug e incrementando le performance.

Gli utenti hanno notato una migliore precisione per quanto riguarda l’accuratezza dei dati raccolti durante gli allenamenti, e una migliore velocità per quanto riguarda l’accesso alle feature offerte dalla smartband. Stessa cosa per quanto riguarda il tracking della fase REM durante le ore di riposo, adesso leggermente più preciso e consistente.

Come aggiornare Xiaomi Mi Band 5

Come abbiamo detto in apertura articolo, l’aggiornamento 1.0.1.84 per Xiaomi Mi Band 5 è attualmente in propagazione a partire dall’Indonesia. Gli utenti italiani dovranno aspettare qualche giorno prima che l’update arrivi anche nel nostro Paese, e per scaricarlo bisogna avere a portata di mano l’ultima versione disponibile dell’applicazione Mi Fit.

Download Mi Fit per Android | Download Mi Fit per iOS

