Xiaomi si conferma un produttore tecnologico a 360°, abbracciando vari tipi di device che vanno dagli smartphone ai wearable, senza tralasciare il settore smart home e uno degli ultimi si chiama Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine.

Così come suggerisce il suo nome, si tratta di una macchinetta del caffè che sarà disponibile in Cina da mercoledì ad un prezzo di 349 yuan (pari a circa 43 euro) per tutta la durata della campagna di crowdfunding e poi a 399 yuan (pari a circa 50 euro).

Le caratteristiche di Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine

Il produttore ha spiegato che l’obiettivo alla base del lancio di questa nuova macchinetta è quello di “ridurre la complessità e rendere più facile bere un buon caffè con un clic”.

Tra le principali feature di Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine troviamo un design elegante e minimal, una colorazione completamente bianca ed un serbatoio integrato per l’acqua.

Allo stato attuale non vi sono informazioni sulle altre caratteristiche di questa macchinetta del caffè né su quello che sarà il sistema di capsule adottato (potrebbe essere compatibile con quello di un altro popolare brand oppure proprietario). Tra un paio di giorni ne sapremo di più.