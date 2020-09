Da Youpin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, arriva un nuovo curioso gadget tecnologico: stiamo parlando di Quange GA1 Smart Sorting Garbage Bin.

Si tratta di un bidone della spazzatura che al momento viene proposto ad un prezzo accessibile, ossia 99 yuan (pari, al cambio, a circa 12 euro).

Al suo interno si trovano due contenitori di colore diverso, così da rendere più semplice all’utente capire dove buttare il rifiuto di volta in volta.

Le principali caratteristiche del bidone smart di Xiaomi

Tra le feature di Quange GA1 Smart Sorting Garbage Bin troviamo il supporto al rilevamento intelligente a infrarossi (è in grado di determinare l’avvicinarsi dell’utente e, senza la necessità di un contatto, aprire automaticamente lo sportello in appena 0,3 secondi), un display touch, la possibilità di impostare il cestino per rimanere aperto a lungo (l’ideale mentre si cucina o si stanno effettuando pulizie), fino a 3 mesi di autonomia con 3 batterie AA (il cestino può essere aperto anche se sono completamente scariche).

Quange GA1 Smart Sorting Garbage Bin è disponibile su Youpin mentre al momento la commercializzazione nei mercati europei appare difficile.