La ricarica wireless potrebbe improvvisamente allargare la propria diffusione. Lo standard Wireless Charging Specification – WLC – è stato messo a punto ed ufficializzato da NFC Forum, l’ente responsabile della tecnologia che oramai viene utilizzata da anni per le applicazioni più disparate, dagli smartphone ai gamepad.

Grazie al WLC tutti i gadget dotati di NFC potranno trasferire fino ad un watt di energia ad un secondo oggetto. Un watt può sembrare inadeguato, e certamente per alcune applicazioni lo è come ad esempio ricaricare la batteria di un altro smartphone; ma per molti altri impieghi può essere più che sufficiente, e si pensi ad uno smartwatch oppure ad un paio di auricolari wireless.

Dal momento che tantissimi smartphone sono dotati di NFC, anche quelli non troppo costosi, sarebbe molto semplice per i produttori implementare il WLC sui nuovi prodotti ma anche, potenzialmente, su quelli già in commercio: “La ricarica wireless tramite NFC è davvero innovativa poiché cambia le regole dei piccoli dispositivi a batteria: eliminando i cavi e dunque le porte, si possono ottenere oggetti più piccoli e meglio protetti da polvere e liquidi”, ha detto Koichi Tagawa, presidente di NFC Forum.

Per vedere all’opera la tecnologia WLC, tuttavia, servirà attendere diversi mesi. L’idea vi affascina?