In queste ore Microsoft svela alcune importanti novità in arrivo con la Build 20161 di Windows 10 Insider Preview. Come sottolinea l’azienda nel post ufficiale, le novità più importanti andranno ad interessare l’aspetto grafico e la UI del menu Start, il comportamento di Alt + Tab e molto altro.

Novità Windows 10 Insider Preview Build 20161

Se utilizzate il sistema operativo di Microsoft, saprete certamente che il menu Start ricopre un ruolo fondamentale sin dalla sua introduzione diversi anni fa. Con l’arrivo della Build 20161, per gli iscritti al canale Insider Preview, è possibile notare un importante cambiamento alla UI del menu Start.

Infatti, com’è ben visibile nella GIF qui sopra, l’azienda sta “aggiornando il menu Start con un design più snello che rimuove i colori a tinta unita dietro i loghi nell’elenco delle app e applica uno sfondo uniforme e parzialmente trasparente ai Tiles“. Il nuovo menu dà il meglio di sé sia con il tema chiaro che con il tema scuro di Windows 10.

Cambia anche il comportamento della classica scorciatoia Alt + Tab. A partire dalla Build 20161, tutti tab aperti all’interno di Microsoft Edge inizieranno ad apparire anche all’interno del menu Alt + Tab. Si tratta di una novità di forte impatto per chi è solito utilizzare molto la scorciatoia di sistema, pertanto l’azienda permetterà agli utenti di ritornare alla vecchia gestione tramite un apposito pannello.

Cambia anche la classica taskbar di Windows 10, con l’arrivo di particolari attenzioni per gli utenti con account Xbox Live o per chi utilizza la feature “Il tuo telefono” su Windows 10 con smartphone Android. Ulteriori piccole novità riguardano anche le notifiche con l’arrivo di un tasto “x” per nasconderle immediatamente – è possibile farlo già da adesso cliccando su di esse con il tasto centrale del mouse ma evidentemente Microsoft voleva qualcosa di più immediato e riconoscibile -, l’applicazione calcolatrice e tanto altro.

Come aggiornare Windows 10 Insider Preview

Tutte le novità viste in questa news sono evidentemente legate all’installazione della Build 20161 attualmente in propagazione nel canale di Windows 10 Insider Preview. Nel caso in cui il suo nome non dovesse renderlo esplicito, si tratta di un canale di Windows 10 in cui è possibile provare versioni beta del sistema operativo del gigante di Redmond.

Nel caso in cui foste già iscritti al canale, potete già da adesso scaricare l’aggiornamento tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update. Se, invece, non siete ancora iscritti al canale ma volete provare in anteprima tutte le novità a cui lavora Microsoft con tutto ciò che ne consegue – stiamo pur sempre parlando di una beta del sistema operativo -, potete iscrivervi al canale Windows Insider Preview cliccando questo link.