Dopo gli ultimi aggiornamenti al client WhatsApp Beta con il ritorno della modalità vacanza, in queste ore WhatsApp Web si aggiorna alla versione 2.2035.15 andando ad integrare una piccola novità per quanto riguarda la gestione del tema dell’applicazione.

Novità aggiornamento WhatsApp Web 2.2035.15

Qualche settimana fa vi avevamo parlato dell’arrivo del tema scuro per WhatsApp Web su PC, macOS e Web, ed in queste ore il client si è aggiornato alla versione 2.2035.15 andando a rendere il cambio di tema più in linea con le impostazioni del proprio sistema operativo.

Infatti, oltre alle classiche voci “Chiaro” e “Scuro” per quanto riguarda il tema generale di WhatsApp Web, la nuova versione permette di scegliere anche la voce “System default“, causando appunto il cambiamento automatico del tema di WhatsApp Web in relazione a quello del sistema operativo.

Le novità della versione w.2035.15 di WhatsApp Web terminano qui. Wabetainfo ci permette di scoprire che l’azienda sta ancora lavorando all’implementazione dei doodle per le chat con alcuni tipi di wallpaper, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti.

Se siete soliti utilizzare la versione di WhatsApp Web sul vostro browser, l’arrivo del cambio automatico del tema in tandem con quello di sistema dovrebbe essere già disponibile. In caso contrario vi consigliamo di attendere con pazienza e magari di riprovare nel giro delle prossime ore.