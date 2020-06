Nonostante le novità vengano rilasciate con il contagocce, WhatsApp continua a lavorare allo sviluppo di nuove funzioni, che potremo vedere nel corso dei prossimi mesi sia nella versione Android che in quella iOS.

Sono almeno tre, come riporta il sito specializzato WABetaInfo, le novità in fase di sviluppo su WhatsApp, anche se al momento non sono assolutamente visibili all’interno dell’applicazione: ricerca per data e nuovi strumento per l’archiviazione.

Ricerca per data su WhatsApp

La prima funzione è in fase di sviluppo nella versione Android dell’applicazione, ma è quasi certo che la vedremo anche su Android, come accade per tutte le novità annunciate. L’interfaccia attualmente in sviluppo, che potrebbe differire dalla versione finale, mostra l’icona di un calendario nella parte inferiore dello schermo, solo quando viene attivata la funzione di ricerca nelle chat.

Premendo l’icona verrà mostrato il selettore che permetterà quindi di scegliere la data da cui WhatsApp dovrà iniziare la propria ricerca. In questo modo sarà più semplice trovare i messaggi, soprattutto nelle chat più affollate, senza dover scorrere lunghe liste di messaggi.

Nuovi strumenti sull’utilizzo dello storage

La seconda novità è invece in fase di sviluppo nella versione Android di WhatsApp ma anche in questo caso è più che probabile che venga portata anche su iOS, come nel caso precedente. La compagnia sta ridefinendo la schermata “Utilizzo dati e archiviazione“, introducendo nuovi filtri di ricerca.

Si parte dalla possibilità di visualizzare solamente i file inoltrati oppure quelli di grandi dimensioni, per trovare quelli che stanno occupando troppo spazio all’interno del vostro telefono. Effettuando una ricerca delle foto salvate, sarà inoltre possibile decidere l’ordine di visualizzazione scegliendo tra più nuove, più vecchie o per dimensione.

Anche in questo caso l’interfaccia è provvisoria e potrebbe differire rispetto alla versione stabile che sarà rilasciata nel corso dei prossimi mesi. Conoscendo i tempi di sviluppo di WhatsApp è lecito pensare che ci vorrà ancora parecchio tempo prima che le funzioni arrivino sulla versione beta, e qualcosina in più per l’arrivo sulla versione stabile.

Cancella tutti i messaggi tranne quelli Importanti

La terza novità, trovata nella versione di sviluppo di WhatsApp per iOS, permetterà di cancellare tutti i messaggi di una chat con la sola esclusione di quelli segnati come Importanti. Ricordiamo che è sufficiente selezionare il messaggio e premere la stellina in alto per renderlo Importante.

La novità è in arrivo anche nella gestione dello spazio di archiviazione, con una nuova voce che permette di cancellare certi tipi di messaggio in base al contenuto, con la sola esclusione di quelli contrassegnati come Importanti. Ancora una volta ricordiamo che si tratta di una funzione in fase di sviluppo e che l’aspetto attuale potrebbe differire da quello finale.