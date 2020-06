Esattamente una settimana fa vi avevamo parlato di come funzionano e come si utilizzano gli sticker animati su WhatsApp Beta. In queste ore l’applicazione di instant messaging di Facebook ha avviato il rollout del suo primo sticker animato chiamato Playful Piyomaru.

Ecco il primo sticker animato di WhatsApp

Come avevamo spiegato all’interno della news linkata ad inizio articolo, la possibilità di utilizzare gli sticker animati è strettamente legata a questi tre eventi:

l’utente che riuscirà a visualizzare gli sticker animati li potrà salvare ed inviare;

l’utente avrà la possibilità di importare sticker animati di terze parti, ovvero realizzati da sviluppatori;

sticker animati di terze parti, ovvero realizzati da sviluppatori; l’utente avrà la possibilità di scaricare sticker animati da WhatsApp Store attualmente integrato all’interno dell’app.

La novità di oggi fa riferimento all’ultimo punto, ovvero la possibilità di scaricare il pacchetto di sticker animati Playful Piyomaru direttamente dallo store di WhatsApp Beta. Se non riuscite a trovarlo anche se muniti dell’ultima build del client beta, vuol dire che la funzione non è ancora disponibile per il vostro terminale. L’implementazione della feature non abilita il loop degli sticker e non è chiaro se sarà possibile attivare la funzione con un apposito toggle.

Gli sticker animati su WhatsApp beta sono disponibili per tutti gli utenti Android con la versione 2.20.195.1 o successiva e la versione 2.20.70.26 o successiva su iOS. Gli utenti con l’OS di Google possono procedere a scaricare l’update sia dal Google Play Store o tramite APK Mirror, mentre gli utenti iOS tramite TestFlight.