Waze si rinnova e decide di portare tanto nuovo colore all’interno delle nostre vite: come annunciato dall’azienda stessa, il popolare navigatore sta per ricevere una completa riprogettazione, con tanto di nuovo logo accompagnato da un mucchio di colori. Andiamo a scoprire ciò che è stato anticipato e ciò che è già disponibile.

Waze si rinnova e non ha paura dei colori

Il primo passo di questo rinnovamento del brand Waze passa da un nuovo logo, già disponibile sul sito e in arrivo sulle prossime versioni dell’app per Android e iOS: come potete vedere qui in basso si tratta di un logo più piacevole e più allegro, anche se familiare. Aggiustati i caratteri, ora più moderni, i colori e qualche dettaglio della celebre “macchinina”.

Il redesign prosegue poi con tanto, tanto colore: Waze non ha paura di usare colori diversi all’interno delle applicazioni (“we are not just choosing one color, we’re choosing colors“), con l’intento di mostrare la sua unicità e la sua allegria. Tra le novità troviamo anche la possibilità di scegliere tra 30 (per ora) differenti umori per aggiornare il proprio avatar.

Secondo quanto riferito da Waze, il rinnovamento è stato pensato non per reinventare qualcosa, ma per rivelare la natura del servizio, cercando di far sentire ogni persona come parte di una community e non un semplice “utente”. Non è per ora chiaro quando le novità saranno rese disponibili all’interno dell’app per Android e iOS, ma aspettiamoci degli aggiornamenti per le prossime ore (o al massimo giorni). Vi piace quanto visto finora?