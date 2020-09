Se “Una montagna di sconti” non vi dovesse bastare, sappiate che Trony ha lanciato proprio oggi, 8 settembre 2020, un nuovo volantino con tante offerte degne di nota disponibili fino al 29 settembre 2020.

S’intitola “Sconti Fuoriclasse” e, fra le sue pagine, include vari prodotti interessanti, fra smartphone, tablet, PC, smart TV, e altro ancora, molti dei quali a tasso zero (per acquisti da almeno 299 euro).

Il volantino “Sconti Fuoriclasse” di Trony nei dettagli

Come al solito, anche “Sconti Fuoriclasse” è un volantino dedicato ad alcuni punti vendita Trony specifici, del Sud Italia. Nel dettaglio le offerte incluse sono disponibili in Sicilia, a Enna, e in Calabria, nei negozi in provincia di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone.

Per ulteriori informazioni sui punti vendita specifici, con tanto di indirizzi e numeri di telefono, c’è tutto nell’ultima pagina del volantino “Sconti Fuoriclasse” di Trony, fra le tante offerte incluse, valide fino a martedì 29 settembre 2020.

Questo è tutto.

