La grande attenzione dell’amministrazione comunale di Milano per quanto riguarda il trasporto pubblico si può vantare dell’arrivo di una nuova realtà per la mobilità elettrica. La compagnia “Voi” è infatti sbarcata nel capoluogo lombardo con una flotta di 750 monopattini (modello Voiager 3X) disponibili al noleggio già da oggi e con piani di sharing competitivi e molto vantaggiosi.

Tanti monopattini pronti all’utilizzo

Come spiega Voi in una nota rilasciata per annunciare il lancio dei monopattini in sharing a Milano, “Il roll-out del nuovo veicolo, con batteria sostituibile, presenta una riduzione di oltre il 50% dei costi giornalieri di ricarica, logistica e riparazione per monopattino. Voi opera con i più alti standard di qualità e fornisce agli utenti il miglior servizio possibile, con una costante manutenzione per garantirne la sicurezza“.

Entro la fine di settembre Voi sarà protagonista di un evento in città; con “Siamo Voi” si procederà alla distribuzione di caschi e verranno tenuti mini training gratuiti per insegnare ai nuovi utenti come si utilizzano e si parcheggiano i monopattini.

I monopattini Voi saranno disponibili al pubblico 24/7 con tariffe da 1 euro per lo sblocco e 19 centesimi di euro a minuto. Durante il primo mese di lancio Voi non chiederà agli utenti il pagamento della tassa di sblocco, e tutti i nuovi utenti riceveranno un buono da 5 euro da utilizzare con il codice “MILANO2020“.

Voi prevede anche la possibilità di noleggiare i monopattini con tariffe da 9,99 euro per 24 ore o 39 euro per un mese intero, a cui si aggiunge anche un’assicurazione per le corse. Il parcheggio ruota attorno alla tecnologia di geofencing che, tramite l’app, indica all’utente in quale posto è possibile lasciare il monopattino e terminare così la corsa.

Tariffe chiare e possibilità di noleggio

Marco Granelli, assessore alla mobilità del comune di Milano, accoglie lo sbarco di Voi con queste parole: “Diamo il benvenuto a questa nuova flotta di monopattini che si aggiunge al parco di veicoli in sharing che mettiamo a disposizione dei cittadini. Mezzi utilissimi per gli spostamenti brevi, i monopattini sono agili, sostenibili e integrati alla rete di trasporto pubblico ma da usare sempre con prudenza e attenzione perché non rispettare le regole della strada può essere pericoloso per sé stessi e per gli altri“.

Voi si va ad aggiungere agli altri servizi di sharing di monopattini a Milano garantendo così agli utenti un ampio ventaglio di scelta per quanto riguarda la mobilità in città in piena libertà.

