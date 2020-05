Quest’oggi Vodafone segna un importante passo in avanti circa la piattaforma Vodafone TV. L’operatore telefonico annuncia infatti l’arrivo dell’applicazione Amazon Prime Video all’interno della Vodafone TV Box.

Tramite essa gli utenti potranno guardare i contenuti presenti sulla piattaforma video di Amazon comodamente sul proprio divano. Per festeggiare questa importante novità, Vodafone offre 6 mesi di tutto l’intrattenimento presente sul catalogo Amazon Prime Video e 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime a tutti i nuovi clienti che si iscrivono a Vodafone TV.

Amazon Prime offerto da Vodafone

Tramite questa interessante promozione i clienti Vodafone TV potranno guardare centinaia di film e serie TV tramite l’applicazione Amazon Prime Video, e sfruttare i grandi vantaggi che offre Amazon a tutti i clienti Amazon Prime come ad esempio spedizioni illimitate, offerte e tanti sconti esclusivi.

Attraverso la funzione di ricerca integrata è possibile disporre del titolo scelto in pochissimi istanti, selezionato fra tutte le applicazioni di streaming presenti su Vodafone TV come Amazon Prime Video, Netflix, NOW TV, Infinity e Chili.

Una volta terminata la promozioni di 6 mesi per Amazon Prime, i clienti si vedranno addebitati sul conto Vodafone la cifra di 3,99 euro al mese. Ricordiamo però che la sottoscrizione alla promozione può essere facilmente annullata direttamente sul sito di Amazon e in qualsiasi momento.