Quest’oggi, 29 giugno 2020, Vodafone svela una nuova offerta convergente fisso e mobile. Questa, etichettata come Vodafone Giga Family Infinito Edition, racchiude al suo interno un bundle per la rete fissa e per la rete mobile.

Minuti, SMS e traffico 5G illimitati

Entrando nello specifico, Vodafone Giga Family Infinito Edition prevede chiamate illimitate e modem incluso per quanto riguarda la rete fissa, ed una SIM con minuti, SMS e giga illimitati in 5G. La nuova offerta, presentata quest’oggi in occasione della chiusura della vecchia offerta Vodafone One Pro, è disponibile sul sito ufficiale della compagnia e anche nei punti vendita ufficiali solo per nuove attivazioni di rete fissa e mobile.

L’offerta Vodafone Giga Family Infinito Edition prevede l’attivazione di una linea fissa ADSL, FTTC o FTTH fino a 1 Gbps, chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, modem con servizio Vodafone Ready, SIM dati con 30 GB mensili e, contestualmente all’attivazione dell’offerta, una nuova SIM mobile con minuti, SMS e giga illimitati su rete 5G con limite fino a 10 Mbps. Il tutto può essere attivato al prezzo di 39,90 euro con addebito in fattura che comprende anche le rate del costo di attivazione e del servizio Vodafone Ready.

Infine, sottolineiamo che Vodafone Giga Family Infinito Edition dovrà essere obbligatoriamente intestata ad un unico cliente con lo stesso codice fiscale.

