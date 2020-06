Se avete deciso di attivare un nuovo numero di rete fissa con Vodafone abbiamo una buona notizia per voi: a partire da domani, infatti, il popolare operatore telefonico vi offrirà la possibilità di attivare anche una SIM mobile con Family+.

Si tratta di una promozione dedicata a tutti i nuovi clienti, sia quelli che provengono da un altro operatore telefonico che quelli che decidono di attivare una nuova numerazione, a condizione che attivino anche il meccanismo Giga Family (ossia la soluzione che consente di unire la rete fissa e le varie SIM mobile pagando una sola fattura).

Con Family+ Vodafone regala tanti giga

Vodafone Family+ ha un costo di 9,99 euro al mese e permette alla SIM associata al numero di rete fissa di disporre di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 giga di traffico dati.

Il costo di attivazione è di 5 euro (invece di 31 euro a condizione che durante la permanenza in Vodafone venga effettuato traffico per almeno 180 euro sulla SIM in questione) mentre quello della SIM è di 10 euro (con 5 euro di traffico incluso).

