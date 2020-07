A seguito del lancio della nuova strategia Smart Tech di Vodafone, in queste ore l’operatore rosso presenta il primo dispositivo afferente alla gamma di prodotti “Designed & Connected by Vodafone“. Vodafone Curve è un particolare smart tracker GPS pensato di tracciare oggetti di valore e molto altro.

Specifiche e design Vodafone Curve

Con un design minimal, compatto, leggero e con due colorazioni dal forte sapore premium, Vodafone Curve offre agli utenti un sistema pratico e sicuro per tracciare oggetti come ad esempio chiavi, portatili, borse, automobili e tanto altro. Come è stato dimostrato da numerosi studi, un persona perde in media quattro oggetti al mese, soprattutto chiavi. Tramite Vodafone Curve, gli utenti avranno modo di tenere traccia di oggetti fuori posto tramite un’applicazione chiara e semplice da utilizzare.

Munito di Vodafone Smart SIM, Vodafone Curve permette di inviare aggiornamenti al proprio smartphone anche a distanza, e grazie alla presenza di quattro diverse tecnologia di tracciamento (GPS, Bluetooth, Wi-Fi e callulare), gli utenti possono ritrovare facilmente gli oggetti di valore grazie ad una connessione affidabile.

Tramite Vodafone Smart SIM gli utenti possono connettersi alla rete e navigare anche in roaming senza costi aggiuntivi, mentre un comodo accessorio offre la possibilità di agganciarlo rapidamente ad un porta chiavi oppure alla zip di uno zaino. L’autonomia dichiarata di 7 giorni è strettamente correlata alla modalità di tracking scelte dall’utente: risparmio energetico, quotidiano, performance e tracciamento in tempo reale.

Tramite l’applicazione mobile è anche possibile creare delle zone che permettono di ricevere un avviso qualora il dispositivo dovesse entrare, mentre la certificaziona IP67 offre la giusta resistenza al contatto con liquidi e polvere.

Prezzo e disponibilità Vodafone Curve

Vodafone Curve è immediatamente disponibile a questo link dello store Vodafone nelle colorazioni Dove e Slate al prezzo di 59 euro a cui vanno aggiunti 3 euro al mese per il servizio della Vodafone Smart SIM. Al momento la compagnia ha attivato anche una promozione che prevede 3 mesi di servizio incluso.