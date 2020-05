Stando alle ultime indiscrezioni, Vodafone sarebbe ormai pronta a lanciarsi in un nuovo mercato: ci riferiamo a quello di Internet FWA, ossia la tecnologia che consente agli utenti di usufruire della banda larga anche in zone non ancora coperte dalla Fibra.

Se vi state chiedendo come ciò sia possibile, la risposta è semplice: tale sistema, infatti, sfrutta la rete mobile 4G per arrivare a velocità che, altrimenti, non sarebbero supportate.

Due le offerte Internet FWA di Vodafone

Al momento i dettagli disponibili sono pochi e, in base alle informazioni trapelate, pare che le offerte saranno due (almeno in un primo momento):

Vodafone Casa Wireless – metterà a disposizione degli utenti la possibilità di navigare senza limiti ad una velocità massima di 30 Mbps, il tutto con un canone di 24,90 euro al mese

– metterà a disposizione degli utenti la possibilità di navigare senza limiti ad una velocità massima di 30 Mbps, il tutto con un canone di 24,90 euro al mese Vodafone Casa Wireless+ – metterà a disposizione degli utenti la possibilità di navigare senza limiti ad una velocità massima di 300 Mbps, il tutto con un canone di 29,90 euro al mese (24,90 euro per i già clienti mobile)

Pare che queste offerte potrebbero essere lanciate nei prossimi giorni, così da essere disponibili già da lunedì 11 maggio 2020.

E sempre a proposito di questo operatore, a partire dall’11 maggio in tutte le nuove attivazioni con Fibra ottica insieme alla Vodafone Power Station sarà incluso un WiFi Optimizer, ossia un amplificatore WiFi a configurazione automatica.