A meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, lunedì 11 maggio ci sarà il lancio ufficiale delle offerte Vodafone Casa Wireless, le prime offerte FWA del noto operatore rosso che sfrutteranno la veloce ed affidabile rete 4G Vodafone – per l’occasione rinominata Giga Network FWA – per portare una copertura adeguata anche nei centri abitati di minori dimensioni.

Peraltro, l’arrivo sul mercato delle nuove offerte di telefonia fissa Vodafone Casa Wireless dovrebbe essere accompagnato da una gradita sorpresa: un abbonamento gratuito della durata di sei mesi ad Amazon Prime. Sono previste delle condizioni: innanzitutto, non potranno attivare la promozione i clienti con un abbonamento Prime già in essere; in secondo luogo, in caso di disattivazione dell’offerta Vodafone Casa Wireless, la promozione verrà conseguentemente disattivata.

Insomma, dopo le prime importanti indiscrezioni che vi avevamo riportato un paio di giorni fa, sono già emersi maggiori dettagli sulle nuove proposte di rete fissa di Vodafone pensate per portare una connessione veloce anche nelle zone in cui la fibra (FTTC o FTTH) non è presente.

Vodafone Casa Wireless: offerte, dettagli, copertura

Le offerte Vodafone Casa Wireless, come detto, si baseranno sulla Giga Network FWA e quest’ultima – quanto meno in una prima fase – raggiungerà 426 Comuni italiani distribuiti in 18 Regioni. Naturalmente questi numeri sono destinati a crescere progressivamente.

Per quanto riguarda le offerte concrete, le soluzioni saranno due: Vodafone Casa Wireless, Casa Wireless+, con quest’ultima declinata anche in versione “incluso” per la convergenza dei clienti Vodafone di rete mobile. Stando a quanto emerso finora, nessuna delle due offerte comprenderà la componente voce, saranno quindi offerte solo dati.

Passando al dettaglio dei costi delle due offerte:

Vodafone Casa Wireless metterà a disposizione degli utenti la connessione internet con velocità fino 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload e modem FWA incluso al costo promozionale di 24,90 euro al mese (canone di 18,90 euro più 6 euro al mese di costo di attivazione per i primi 24 mesi, in seguito 24,90 euro al mese).

metterà a disposizione degli utenti la connessione internet con velocità fino 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload e modem FWA incluso al costo promozionale di 24,90 euro al mese (canone di 18,90 euro più 6 euro al mese di costo di attivazione per i primi 24 mesi, in seguito 24,90 euro al mese). Vodafone Casa Wireless+ metterà a disposizione degli utenti la connessione internet con velocità fino 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload e modem FWA incluso al costo promozionale di 29,90 euro al mese (canone di 23,90 euro più 6 euro al mese di costo di attivazione per i primi 24 mesi, in seguito 29,90 euro al mese).

metterà a disposizione degli utenti la connessione internet con velocità fino 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload e modem FWA incluso al costo promozionale di 29,90 euro al mese (canone di 23,90 euro più 6 euro al mese di costo di attivazione per i primi 24 mesi, in seguito 29,90 euro al mese). Vodafone Casa Wireless+ incluso, rivolta ai già clienti Vodafone di rete mobile, metterà a disposizione degli utenti gli stessi contenuti e le stesse velocità di navigazione della Casa Wireless+, tuttavia in questo caso il prezzo sarà più vantaggioso: 24,90 euro al mese, di cui 18,90 euro al mese di canone più 6 euro al mese di costo di attivazione per i primi 24 mesi, in seguito 24,90 euro al mese.

Sebbene in teoria si tratti di offerte senza limiti mensili di navigazione, è importante precisare che la massima velocità di navigazione prevista dall’offerta (download e upload) potrà essere sfruttata dal cliente soltanto entro la soglia massima di 200 GB al mese. Una volta raggiunta questa soglia, il cliente potrà comunque continuare a navigare senza costi aggiuntivi, tuttavia dovrà sopportare una significativa limitazione di velocità: 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload.

Per quanto riguarda i clienti che avranno la possibilità di attivare le nuove offerte di rete fissa Vodafone Casa Wireless, vale la pena sottolineare che tutte le offerte descritte saranno disponibili esclusivamente in caso di attivazione di una nuova linea, pertanto non sarà consentito effettuare la portabilità da altro operatore. In aggiunta a questo, con riferimento alla sola offerta Vodafone Casa Wireless+ incluso è previsto un requisito ulteriore: il codice fiscale dell’intestatario della linea mobile Vodafone dovrà necessariamente coincidere con quello di chi attiva la linea Casa Wireless+.

Parlando di metodo di pagamento e vincoli, le offerte Casa Wireless di Vodafone saranno sottoscrivibili con carta di credito, conto corrente bancario e bollettino postale (con addebito nella prima fattura di 50 euro come “anticipo di traffico”). La durata minima contrattuale è di 24 mesi, in caso di recesso anticipato il cliente dovrà corrispondere 25 euro per la disattivazione della linea e le eventuali rate residue del costo di attivazione rateizzato.

Un altro punto importante da prendere in considerazione è il modem: il cliente riceverà il modem (comprensivo di SIM) direttamente a domicilio tramite corriere, all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione. Sarà necessaria una verifica di copertura al fine di stabilire se per il cliente sia più adatta:

La soluzione da interno (costo una tantum di 60 euro in fattura), con un’unica unità interna autoinstallante facente anche da router con SIM già inserita. Si tratta della Vodafone Station FWA , che è in realtà un Huawei B818 e consente di collegare fino a 64 dispositivi (sia LAN che wireless). La linea verrà attivata entro 1 giorno dalla consegna, entro 3 giorni verrà effettuata una chiamata da un tecnico per il collaudo della linea.

, che è in realtà un e consente di collegare fino a 64 dispositivi (sia LAN che wireless). La linea verrà attivata entro 1 giorno dalla consegna, entro 3 giorni verrà effettuata una chiamata da un tecnico per il collaudo della linea. La soluzione da esterno (costo una tantum di 99 euro in fattura), composta da un’antenna come unità esterna (Nokia 05A 4G) con SIM inserita e un’unità interna (Vodafone Power Station, a cui si possono collegare fino a 99 dispositivi LAN e wireless) collegata tramite cavo LAN alla prima. In questo caso sarà necessario l’intervento del tecnico per installazione e collaudo. Naturalmente il cliente potrà utilizzare liberamente un modem a scelta (ecco la nostra dei migliori router e modem router di Maggio 2020) seguendo le istruzioni per la configurazione.

Ecco, infine, l’elenco dei Comuni italiani in cui sarà possibile attivare inizialmente le offerte Vodafone Casa Wireless: Orani, San Benedetto Dei Marsi, Turriaco, Bettona, Oppeano, Campodoro, Pizzoni, Borghetto Lodigiano, Sambuca Di Sicilia, Riano, Acquaviva Picena, Jerago Con Orago, Sermoneta, Tolfa, Castel Di Lama, Alessandria Della Rocca, Bientina, Limana, Castorano, Marnate, Ceprano, Dorno, Marene, Fagagna, Montegranaro, Caorso, Villamassargia, Minerbe, Lagosanto, Monteprandone, Pravisdomini, Santa Ninfa, Medole, Marradi, Cortemaggiore, Dogliani, Ala, Ponte Dell’olio, Predazzo, Solero, Cherasco, San Vittore Olona, Tricesimo, Corinaldo, Strevi, Isola D’asti, Mezzolombardo, Pozzo D’adda, Agnone, Andorno Micca, Casciana Terme Lari, Orzivecchi, Perosa Argentina, Anghiari, Sommariva Del Bosco, Aquino, Sant’angelo Di Piove Di Sacco, Barbata, Trecastelli, Loiano, Arce, Alfianello, Antegnate, Boretto, Villaverla, Cividate Al Piano, Riccia, Viguzzolo, Ronco All’adige, Casto, Sabbio Chiese, Filogaso, Vestone, Sant’omero, Borgo Valsugana, Dueville, Arcugnano, Rosolina, Avio, Civezzano, Bagnaria Arsa, Breganze, Occhieppo Superiore, Serradifalco, Castelnuovo Di Porto, Mura, Montefalco, Riardo, Due Carrare, Castrocielo, Guarene, Felizzano, Agerola, Motteggiana, Tavigliano, Atessa, Castellazzo Bormida, Quinto Vicentino, Predaia, Ton, Casale Corte Cerro, Casalfiumanese, Porpetto, Cave, Orgiano, Sagliano Micca, Mineo, Bernezzo, Corneliano D’alba, Casaloldo, Meduna Di Livenza, Crespina Lorenzana, Campli, Meolo, Torre Di Mosto, Bevagna, Cassolnovo, Terzo D’aquileia, Miane, Civitella Del Tronto, Torrenova, Pegognaga, Centuripe, Annone Veneto, Pomponesco, Sarego, Cavriglia, Vedelago, Ghemme, Lavenone, Cessalto, Barbarano Romano, Magnacavallo, Tezze Sul Brenta, Villanova Sull’arda, Sant’egidio Alla Vibrata,Castronovo Di Sicilia, Civitella In Val Di Chiana, Carbonara Al Ticino, Ruda, Gonars, Lusia, Sarcedo, Cinto Caomaggiore, Campolongo Maggiore, Castions Di Strada, Brendola, Costigliole D’asti, Polverara, Galliera, Villafranca D’asti, Stagno Lombardo, Tiggiano, Torviscosa, Mazzè, Cura Carpignano, Zungri, Sissa Trecasali, Castagnole Delle Lanze, Vellezzo Bellini, Cocquio Trevisago, Mussolente, Canale Monterano, Spilinga, Zenson Di Piave, Carnago, San Canzian D’isonzo, Monte Romano, Angiari, Trevenzuolo, Acquanegra Sul Chiese, Mercato Saraceno, Medolla, Roviano, San Pietro In Cerro, Pievepelago, San Quirino, Ventimiglia Di Sicilia, Riolo Terme, Montegrosso D’asti, Marcignago, Sommariva Perno, Ragogna, Carpignano Salentino, Manziana, Pralboino, Morsano Al Tagliamento, Sustinente, Pratola Peligna, Sant’antonino Di Susa, Varzi, San Cassiano, Villa Bartolomea, Torricella, Moglia, Salgareda, Minervino Di Lecce, Rosà, Aiello Del Friuli, Albizzate, Aquileia, Arre, Farigliano, Bagno Di Romagna, Bagolino, Barbarano Mossano, Viganò, Barbona, Bassano Romano, Bene Vagienna, Gruaro, Trinità, Bivona, Bondone, Borghi, Borgone Susa, Botrugno, Bozzolo, Brescello, Castelfranco Piandiscò, Caltabellotta, Calvatone, Campofranco, Roncà, Canale, Cannara, Agliano Terme, Capena, Caprarola, Caramagna Piemonte, Casale Cremasco-Vidolasco, Casalmoro, Casalromano, Caselle Landi, Casola Valsenio, Cassine, Barbaresco, Castel D’ario, Castelnuovo Bocca D’adda, Zt, Bianzè, Castrocaro Terme e Terra Del Sole, Cattolica Eraclea, Cavenago D’adda, Cavriana, Ceggia, Ceresara, Ceresole Alba, Ceva, Cianciana, Cingia De’ Botti, Burgio, Civitella Di Romagna, Campolongo Tapogliano, Commessaggio, Cantarana, Cordovado, Corfinio, Corno Giovine, Castelnuovo Bormida, Corte De’ Frati, Costigliole Saluzzo, Denno, Dovadola, Coazzolo, Egna, Fanano, Farnese, Fauglia, Contà, Cornovecchio, Galeata, Gambara, Gambellara, Gazzuolo, Geraci Siculo, Gessate, Dusino San Michele, Giurdignano, Godega Di Sant’urbano, Golasecca, Gottolengo, Grisignano Di Zocco, Grontardo, Grosio, Grotte Di Castro, Gualtieri, Guidizzolo, Gussola, Ischia Di Castro, Isnello, Isola Dovarese, Isorella, Fénis, Lizzano In Belvedere, Lucca Sicula, Fresonara, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Maleo, Marano Equo, Martignano, Maruggio, Maccastorna, Miggiano, Miradolo Terme, Monastier Di Treviso, Monastir, Mondavio, Monforte D’alba, Monghidoro, Meleti, Monte San Biagio, Montecchio Precalcino, Montaldo Scarampi, Montorso Vicentino, Monzambano, Morgano, Muzzano, Nanto, Narzole, Neive, Monticello D’alba, Nus, Ome, Onano, Oriolo Romano, Neviglie, Osoppo, Ostiano, Orsara Bormida, Palestro, Pancalieri, Pavone Del Mella, Pergola, Pernumia, Persico Dosimo, Piedimonte Etneo, Pieve Del Cairo, Pieve D’olmi, Pieve San Giacomo, Piobesi Torinese, Piombino Dese, Palazzolo Dello Stella, Pitigliano, Piubega, Pocenia, Pompiano, Portoscuso, Pozzaglio Ed Uniti, Pralormo, Pramaggiore, Predappio, Predosa, Priocca, Quattordio, Quistello, Raiano, Reano, Remedello, Rivarolo Del Re Ed Uniti, Rivarolo Mantovano, Rivignano Teor, Robecco D’oglio, Rocca San Casciano, Roccabianca, Roccapalumba, Roccasecca, Ronchi Valsugana, Ronchis, Roncoferraro, San Bartolomeo In Galdo, San Benedetto Po, San Biagio Di Callalta, San Biagio Platani, San Daniele Po, San Fratello, San Giacomo Delle Segnate, San Giovanni Del Dosso, San Giovanni In Croce, San Leonardo In Passiria, San Martino Dall’argine, San Martino In Passiria, San Michele Salentino, San Pietro Viminario, San Vito Di Fagagna, Sanarica, Sandrigo, Sangano, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Sant’albano Stura, Piozzo, Scandolara Ravara, Schivenoglia, Secugnago, Seniga, Sergnano, Sernaglia Della Battaglia, Sestola, Sicignano Degli Alburni, Sirtori, Solbiate Arno, Sospiro, Storo, Teglio Veneto, Thiesi, Torchiarolo, Torrazza Piemonte, Trissino, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Uta, Vaie, Valfenera, Vallelunga Pratameno, Vejano, Verrayes, Vicari, Vigliano D’asti, Villanova D’ardenghi, Villar Focchiardo, Villesse, Villimpenta, Visco, Volongo e Zermeghedo.