I monopoli non sono mai un bene per il mercato in quanto tendono molto facilmente a soffocare la libera concorrenza e la crescita di piccole realtà imprenditoriali, e l’Unione Europea sembra essere in procinto di presentare alcune regole espressamente scritte per penalizzare i giganti del settore tech nel caso in cui “colpevoli” di dominanza di mercato.

Regole più severe per le aziende tech

La novità, anticipata ieri dal Financial Times e ripresa da Reuters, vede l’UE dotarsi di tutte le coperture legali per imporre ai giganti del mercato tecnologico di vendere alcune delle loro attività europee nel caso si ritenesse che la loro presenza rappresenti una minaccia per i clienti e le altre piccole realtà commerciali.

Ma c’è di più: come anticipato da Thierry Breton, Commissario Europeo per il Mercato Interno, la commissione starebbe anche lavorando ad un nuova serie di leggi previste per fine anno etichettate come “Digital Service Act” – Legge sui servizi digitali. L’idea è quella di accrescere la responsabilità dei social media per quanto riguarda la condivisione di contenuti sulle proprie piattaforme.

La Commissione sta valutando un particolare sistema di valutazione che permetterebbe agli utenti e gli azionisti di dare un punteggio alle varie società in materia di conformità fiscale e celerità circa l’eliminazione dalla piattaforma di contenuti ritenuti illegali – si parla evidentemente anche della condivisione di notizie false e/o mistificate.

Infine, la Commissione sta anche valutando l’inasprimento delle pene per le aziende che impediscono agli utenti di cambiare piattaforma o che costringono gli utenti ad utilizzare un solo servizio.