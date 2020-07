Unieuro torna nuovamente a proporre una lunga lista di prodotti in offerta con i Summer Days. All’interno di questo articolo abbiamo selezionato le offerte più vantaggiose lungo una lunga lista di prodotti afferenti alle categorie che trattiamo sul sito.

Offerte smartphone Summer Days Unieuro

Offerte tablet Summer Days Unieuro

Offerte console Summer Days Unieuro

Nintendo Switch (rosso, grigio), a 299,99 euro invece di 329,99 euro con uno sconto del 9%;

invece di 329,99 euro con uno sconto del 9%; PlayStation 4 Slim, a 269,99 euro invece di 299,99 euro con uno sconto del 10%;

invece di 299,99 euro con uno sconto del 10%; Nintendo Switch Lite (turchese, grigio, giallo), a 199,99 euro invece di 219,99 euro con uno sconto del 9%;

Offerte wearable Summer Days Unieuro

Apple Watch Serie 5 44 mm (grigio, argento, oro rosa), a 479 euro invece di 489 euro con uno sconto del 2%;

invece di 489 euro con uno sconto del 2%; Apple Watch Serie 5 40 mm (grigio, oro rosa, argento), a 449 euro invece di 459 euro con uno sconto del 2%;

invece di 459 euro con uno sconto del 2%; Samsung Galaxy Watch Active (oro rosa, nero), a 169,90 euro invece di 229 euro con uno sconto del 25%;

invece di 229 euro con uno sconto del 25%; Huawei Watch GT 2e (nero, nero, argento), a 149,90 euro invece di 169,99 euro con uno sconto del’11%;

invece di 169,99 euro con uno sconto del’11%; Huawei FreeBuds 3i, a 99 euro.

Offerte smart home Summer Days Unieuro

D-Link telecamera di sorveglianza, a 119,99 euro invece di 148,99 euro con uno sconto del 19%;

invece di 148,99 euro con uno sconto del 19%; D-Link presa intelligente, a 19,99 euro invece di 24,99 euro con uno sconto del 20%.

Offerte mobilità elettrica Summer Days Unieuro

Xiaomi Mi Electric Scooter (nero, bianco), a 379 euro invece di 399 euro con uno sconto del 5%.

Se non avete trovato il vostro prodotto ideale all’interno di questa lista, vi consigliamo di visitare il sito Unieuro per scoprire i tantissimi altri prodotti in sconto.