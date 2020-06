Il segno di spunta blu è un segno di autenticità su quasi tutte le piattaforme social, tuttavia ogni network ha i propri requisiti che devono essere soddisfatti affinché gli account possano essere verificati.

Generalmente il segno di spunta blu dovrebbe dimostrare che il profilo è autentico, in particolare nel caso di personaggi pubblici come politici, musicisti, giornalisti o attori, ma anche marchi e aziende.

In passato gli utenti di Twitter potevano richiedere la verifica dell’account tramite il centro assistenza, ma a un certo punto il programma è stato sospeso e da allora ottenere un segno di spunta blu sulla piattaforma è rimasto un mistero.

Twitter testa l’opzione per richiedere il segno di spunta blu

L’esperta di reverse engineering Jane Wong ha appena scoperto un indizio che suggerisce che Twitter sta testando la possibilità per gli utenti di richiedere la verifica del loro account.

Nello screenshot condiviso su Twitter dalla ricercatrice si può vedere che è presente una nuova voce nelle informazioni personali dell’account denominata “Richiedi verifica”.

Da molto tempo non è chiaro come ottenere il segno di spunta blu per un account, ma almeno adesso esiste una prima indicazione che Twitter sta pensando di offrire agli utenti un modo per richiedere la verifica da soli, anche se molto probabilmente dovranno essere soddisfatti alcuni criteri come un certo numero di follower o tasso di interazione, tuttavia ci si augura che alla fine sarà un test umano a decidere se un profilo è autentico.

