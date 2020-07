Se siete assidui frequentatori di Twitter vi sarete certamente accorti che nelle scorse ore è successo qualcosa di molto grave. In un attacco informatico inaudito prima d’ora per quanto riguarda la recente storia di Twitter, decine di profili di persone di un certo calibro sono stati violati fra cui quello di Elon Musk, Bill Gates, Barak Obama, Apple, Uber, Kaney West e tanti altri.

Da quanto è stato scoperto dai colleghi di Motherboard, sembra che il responsabile non abbia forzato le misure di sicurezza degli account sopracitati, ma che in realtà sia riuscito a sfruttare un pannello di controllo interno riservato ai dipendenti di Twitter. In una serie di screenshot pubblicati, sembrerebbe che l’incidente sia stato reso possibile da un non meglio precisato addetto ai lavori di Twitter.

Secondo quanto dichiarato da fonte anonima interpellata da Motherboard, viene indicato che il dipendente Twitter avrebbe ricevuto in cambio del danaro per permettere a malintenzionati di accedere ad un pannello di controllo che normalmente sarebbe esclusiva dei dipendenti dell’azienda.

