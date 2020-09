Trony si dimostra pronta a sorprendere i suoi clienti, e, nonostante manchino ancora alcune settimane al Black Friday, lancia una nuova interessante campagna di volantini, accomunati dal periodo di validità delle offerte, ma che variano da regione a regione: si tratta di due volantini, da un lato Black Days, dall’altro Black Friday Autumn Special Edition.

Volantino Trony “Black Days”

Il primo volantino si chiama Black Days, è valido fino al 6 ottobre 2020 solo in Lombardia, Piemonte, Toscana, Affi, Trentino-Alto Adige, e promette 13 giorni di “Sotto prezzo” su una vasta gamma di prodotti di elettronica (TV, notebook, fotocamere). A dirla tutta, piuttosto interessanti sono le offerte che riguardano gli smartphone Android e non, per cui è previsto, nella maggior parte dei casi, la possibilità del finanziamento a tasso zero (per tutte le altre si veda questo link):

OPPO A9 2020 a 189 euro

a 189 euro Motorola Moto G 5G a 349 euro

a 349 euro Samsung Galaxy S20 a 649 euro

a 649 euro Apple iPhone 11 256 GB a 799 euro

a 799 euro Samsung Galaxy S10 Lite a 469 euro

Volantino Trony “Black Friday”

L’altro volantino si chiama Black Friday – Autumn Special Edition, è valido fino al 5 ottobre 2020 solo in Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Rieti e in questo caso offre sconti fino al 60% su tutto l’assortimento e il finanziamento a tasso zero con prima rata a gennaio 2021. Così come per l’altro volantino, non sono niente male le offerte che interessano gli smartphone (per tutte le altre, come sempre, si faccia riferimento al volantino completo):