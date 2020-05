Trony rilancia il volantino “Il meno caro lo paghi la metà”, anche se purtroppo sembra che questa volta sia limitato solo ad alcuni punti vendita (almeno per ora). Acquistando due prodotti tra quelli selezionati, potrete avere direttamente in cassa uno sconto del 50% su quello meno costoso: scopriamo i dettagli.

Le offerte del volantino Trony

Il volantino Trony è valido in alcuni negozi della Sardegna (per il momento) e sarà disponibile fino al 10 giugno 2020. Acquistando, tra i prodotti evidenziati nel volantino e nei punti vendita aderenti, un grande elettrodomestico da almeno 399 euro, O un climatizzatore da almeno 399 euro, O una TV da almeno 399 euro O un piccolo elettrodomestico da almeno 199 euro E un altro prodotto a scelta, verrà corrisposto uno sconto del 50% sul prodotto meno caro. In più da Trony è possibile sfruttare il tasso zero in 20 rate mensili, con TAN e TAEG 0%.

Per eventuali ulteriori limitazioni potete consultare il volantino Trony completo, che potete trovare in fondo. All’interno è possibile trovare alcune esempi di abbinamento, grazie ai quali è possibile portarsi a casa:

TV Samsung QLED QE65Q90RAT a 1149,50 euro (con -50%);

Samsung Galaxy A71 a 199,50 euro (con -50%);

Samsung Galaxy Tab A 4G (SM-T515) a 124,50 (con -50%);

TV LG OLED 55C9 4K a 724,50 euro (con -50%);

TV LG 49UM7100 4K a 184,50 euro (con -50%);

notebook ASUS S512DAEJ573T a 274,59 euro (con -50%);

Huawei P30 Lite a 119,50 euro (con -50%);

Huawei Watch GT 2 a 84,50 euro (con -50%).

Questi erano solo alcuni esempi: potete dare uno sguardo al volantino Trony completo a questo indirizzo. Avete già in mente quali prodotti abbinare per ottenere lo sconto del 50% sul meno caro?

Leggi anche: recensione Samsung Galaxy A71