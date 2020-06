Quest’oggi, 23 giugno 2020, TIM svela ufficialmente il restyle grafico del proprio sito web per i clienti privati, sia consumer che business. La nuova interfaccia grafica disponibile al sito tim.it è in qualche modo figlia di quella presente nell’applicazione mobile, con una scelta di elementi che mira principalmente ad una visualizzazione tramite smartphone.

Nuova veste grafica per il sito web

Indipendentemente dal dispositivo utilizzato per navigare il sito (desktop o mobile che sia), la nuova grafica è caratterizzata da un menu superiore in grado di portare l’utente alla visualizzazione delle offerte, promozioni e piani tariffari per i “Privati”, per la “partita IVA e le aziende” ed infine per il “5G” – in quest’area del sito sono presenti tutte le informazioni relative alla rete 5G di TIM.

Appena sotto questa sezione trova posto il logo dell’operatore telefonico, il tasto rapido per accedere alla ricerca interna del sito, TIM Mail e all’area clienti MyTIM. Il tasto con le tre linee orizzontali – il classico hamburger menu comune ai dispositivi mobile – permette all’utente di scoprire un menu caratterizzato con le voci “Fisso e Mobile”, “TV e Intrattenimento”, “Prodotti”, “TIM Part” e “Assistenza”.

In base alla sezione del sito che si sta navigando la porzione centrale viene popolata da alcuni elementi in rotazione con le offerte in risalto, mentre nel footer sono presenti alcune informazioni utili per guidare l’utente a pagare una fattura, effettuare una ricarica online, verificare la copertura e tanto altro.

Il nuovo sito web di TIM sembra non essere ancora disponibile per alcune sezioni come ad esempio quella relativa alla trasparenza tariffaria, dove è tuttora presente la vecchia veste grafica. Si tratta certamente di un parte del sito che ben presto verrà rimodernata per rispecchiare le novità svelate quest’oggi.