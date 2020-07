Problemi in corso per TikTok, il social network cinese che sempre più sta spopolando in rete, anche in Italia, e dove milioni di persone condividono video dal divertente all’istruttivo.

TikTok non funziona: problemi con like e visualizzazioni

Nelle ultime ore sembra che TikTok non funzioni, o almeno non funzionano alcune parti del social network come ad esempio il conteggio dei Like e delle visualizzazioni che misteriosamente mostrano uno zero per tutti i video.

Al momento il problema si sta verificando un po’ a macchia di leopardo in tutto il globo, sia sugli iPhone che su smartphone Android, di conseguenza non dovete preoccuparvi particolarmente, non è il vostro account ad avere problemi, non siete stati penalizzati o bannati e nemmeno è colpa del vostro smartphone. Semplicemente il social network sta avendo problemi coi server per cui alcune informazioni non sono attualmente disponibili.

Anche i Live su TikTok non sembrano funzionare correttamente con diverse interruzioni e problemi di visualizzazioni.

Problemi con TikTok, come risolvere

Non temete, sembra che il conteggio di visualizzazioni, like e commenti stia continuando senza particolari problemi, li rivedrete comparire sui video non appena il team tecnico risolverà la problematica. Non è necessario dunque da parte vostra disinstallare e re-installare l’applicazione, l’unica soluzione è pazientare che i problemi coi server di TikTok vengano risolti.

Vi terremo aggiornati nelle prossime ore, nel frattempo se anche tu utilizzi TikTok seguici sul nostro canale TikTok.com/@tuttotech!