In giornata, la startup Taxfix ha annunciato la disponibilità in Italia della propria applicazione omonima che permette di fare la dichiarazione dei redditi da casa direttamente dal proprio smartphone.

Taxfix, parola d’ordine: semplificazione

Attraverso questa nuova app, Taxfix punta a sfruttare la tecnologia per semplificare la dichiarazione dei redditi. In Germania, dove tutto è partito nel 2017, Taxfix “digitalizza” in media 3.300 dichiarazioni dei redditi al giorno, per un totale di 330 milioni di euro in rimborsi già recuperati dai propri utenti dal lancio dell’app.

Mathis Büchi, CEO e Co-Founder di Taxfix, ha presentato così il proprio progetto: «Anche in Italia la dichiarazione dei redditi è ancora percepita come un’attività molto complessa. Con Taxfix, vogliamo fornire uno strumento che renda la presentazione della dichiarazione dei redditi più semplice e conveniente, senza muoversi da casa. Vogliamo dare il nostro contributo per semplificare questo processo, migliorando l’esperienza dell’utente. Abbiamo fondato Taxfix per dare una mano a tutti coloro che rinunciano al loro rimborso per via della complessità del processo legato alla dichiarazione dei redditi. Il nostro obiettivo è quello di dare un contributo reale e, per questo motivo, abbiamo deciso di affrontare un tema così sensibile come quello del fisco. Arriviamo in un momento particolare: con la pressione finanziaria che ognuno di noi è chiamato ad affrontare post Covid-19, speriamo di poter aiutare le persone a presentare la dichiarazione dei redditi da casa e massimizzare il loro rimborso fiscale».

L’app, che è perfettamente legale, è stata sviluppata da un team che comprende non solo sviluppatori, ma ovviamente anche esperti di fisco italiano. Infatti, un team di commercialisti si occupa di garantire il rispetto della normativa italiana e verifica tutti i 730 finalizzati mediante Taxfix prima che vengano inoltrati all’Agenzia delle Entrate.

L’app funziona mediante una procedura guidata, con una una serie di domande dal linguaggio comprensibile che si adattano alla situazione dell’utente. Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie alla compilazione, l’app Taxfix restituisce una stima del rimborso atteso (che in Italia vale in media 887 euro) o della somma da versare. In questo modo l’utente può decidere se inoltrare il proprio 730 al team di commercialisti, i quali, come detto, si occuperanno della trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Il costo per l’inoltro è di 29,90 euro.

Dove scaricare Taxfix

Taxfix è disponibile al download sia per i dispositivi iOS che per Android, rispettivamente su Apple Store e Google Play Store ai seguenti link: https://goo.gl/SP2Pk3 – https://goo.gl/DGvS7W.

