Probabilmente vi sarà capitato di sentire parlare dei tag Tile, simpatici dispositivi studiati per consentire alle persone “smemorate” di trovare rapidamente gli oggetti a cui tengono di più.

Se usare questi tag con un mazzo di chiavi pare una cosa naturale, diverso è il discorso se è un notebook l’oggetto che si vuole tracciare e proprio per tale motivo il team di Tile sta collaborando con Intel per mettere la sua tecnologia all’interno del computer.

I tag Tile saranno integrati anche in alcuni notebook

Al momento non è chiaro come le funzionalità di tracciamento saranno integrate nell’hardware di Intel ma Tile sostiene che i notebook potranno essere rintracciati anche quando sono in modalità di sospensione.

Non si tratta di una vera e propria novità, in quanto HP ha incorporato i tracker di Tile nei suoi modelli Elite Dragonfly all’inizio di quest’anno, così da consentire agli utenti di ritrovare i propri laptop tramite l’app Tile su Windows o su dispositivi mobile.

A dire di Tile, tale tecnologia sarà disponibile per i produttori entro la fine dell’anno e la speranza è che questa funzionalità aiuti gli utenti a trovare i loro dispositivi costosi.