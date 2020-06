Si chiama Sony XH90 ed è una nuova serie di smart TV Full-Array del produttore nipponico che nei prossimi giorni sarà disponibile nel nostro Paese.

Si tratta di modelli che possono contare sulla tecnologia Full Array Local Dimming e, dai 65 pollici in su, sul sistema Acoustic Multi-Audio (grazie a due tweeter posiziona il suono esattamente dove sta avvenendo l’azione, così da offrire un’esperienza più coinvolgente).

Le caratteristiche di Sony XH90

Queste le principali feature delle nuove smart TV di Sony:

TRILUMINOS Display di dimensioni da 55, 65, 75 e 85 pollici

processore 4K HDR X1

retroilluminazione Full Array con oscuramento a zone con X-tended Dynamic Range

per i modelli da 65, 75 e 85 pollici Acoustic Multi-Audio con X-Balanced Speaker

supporto per 4K a 120 fps e console di prossima generazione

Android TV

tecnologia Ambient Optimization

supporto Dolby Vision e Dolby Atmos

modalità Netflix Calibrated (garantisce un’esperienza di visione su Netflix all’insegna della fedeltà cinematografica)

supporto a vari smart speaker, inclusi Google Home e i device compatibili con Amazon Alexa

supporto Apple AirPlay 2 e HomeKit

La serie Sony XH90 Full-Array LED 4K HDR sarà disponibile in Italia da questo mese a partire da 1.399 euro (55 pollici). Il modello da 65 pollici avrà un prezzo di 1.699 euro mentre per quelli da 75 e 85 pollici non si hanno informazioni.