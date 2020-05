Pokémon GO offre sempre più strumenti e funzioni per giocare da casa come i Raid da remoto e la Lega lotte Go e viste le numerose feature che il gioco offre, Niantic ha annunciato l’arrivo di una nuova sezione in-app chiamata Gioca da casa.

Questa nuova sezione offre la possibilità per sapere di più sulle funzionalità di Pokémon GO e su come usarle da casa e contiene delle brevi guide su Lotte, Pacchi amicizia e Catture.

La nuova voce Gioca da casa sarà presente nel menù Poké Ball di Pokémon GO e inizialmente includerà le categorie Cattura, Pacchi amicizia, Lotta, Ricerca, Compagno e Personalizza.

Gioca da casa è una guida utile per tutti giocatori di Pokémon GO

La nuova sezione offre suggerimenti per le missioni bonus di ricerca sul campo e sullo strumento Aroma che attira i Pokémon ovunque ci si trovi, oltre a consigli su come inviare e ricevere più pacchi amicizia, scoprire nuovi modi per legare con il proprio Pokémon compagno, suggerimenti per i raid da remoto, per la Lega Lotte Go e per le lotte con i propri amici da remoto.

La nuova sezione Gioca da casa è utile per i giocatori che si sono avvicinati di recente a Pokémon GO, ma anche come ripasso per i giocatori più navigati, visto il numero di eventi e aggiornamenti che riguardano il gioco di Niantic. In attesa della pubblicazione nell’app, la funzionalità Gioca da casa è disponibile sul sito di Pokémon GO

