Questa mattina è stata annunciata la nascita dell’alleanza tra Satispay e Bus Company – tra le più importanti realtà per il trasporto persone in Piemonte, capofila del Consorzio Granda Bus che raccoglie 14 aziende del trasporto pubblico locale in provincia di Cuneo –, finalizzata a promuovere la ripartenza nel settore dei trasporti nel segno della sicurezza e della digitalizzazione.

La pandemia di COVID-19 ha colpito la società tutta e alcuni settori, come quello dei trasporti, ne hanno risentito in modo particolare. La ripartenza dell’industria dei trasporti è anche l’occasione giusta per l’adozione di pratiche più moderne e sicure ed è proprio qui che entra in gioco il binomio Satispay-Bus Company: quest’ultimo è il primo operatore del trasporto pubblico locale a presentare Satispay come modalità di pagamento del biglietto di corsa semplice, sia a bordo che presso le principali biglietterie.

Nella fase iniziale, il servizio sarà disponibile presso tre biglietterie (a Saluzzo in via Circonvallazione 21, ad Alba in piazza Medford 1 e presso la stazione di Mondovì funicolare) e sugli oltre 200 mezzi della flotta di Bus Company.

L’acquisto dei titoli di viaggio con Satispay è semplicissimo: basta aprire l’app, inquadrare il QR Code presente a bordo del bus, inserire l’importo e inviare il pagamento, che sarà automaticamente accettato. Mostrando al conducente l’avvenuto pagamento, il passeggero riceverà il titolo di viaggio fisico. In questo modo, gli utenti potranno fruire del servizio di trasporto in modo più sicuro, senza scambi di denaro contante.

L’accordo è stato commentato con soddisfazione da entrambi i partner, in particolare Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company e Stp, ha dichiarato: «L’adozione di questa soluzione ha un duplice valore per noi. Il primo è sicuramente quello di garantire alla nostra utenza di continuare a viaggiare anche comprando il titolo di viaggio direttamente a bordo, effettuando l’acquisto in totale sicurezza con il proprio smartphone. Il secondo è che si tratta di un primo passo nel percorso che ci auguriamo possa portarci presto verso la dematerializzazione completa del biglietto, che con un sistema semplice e completo come Satispay potrebbe trasformarsi nell’immediata ricevuta digitale che si genera al momento del pagamento. Bus Company è stata pioniere in questo progetto, che in futuro si estenderà anche alle altre 13 aziende facenti parte del Consorzio Granda Bus, fino ad arrivare a coprire 450 mezzi su cui si potrà pagare comodamente con Satispay».

Dal canto suo, Alberto Dalmasso, co-fondatore e CEO di Satispay ha aggiunto: «Cuneo e il Piemonte si confermano le aree di maggior sperimentazione per noi. Da qui, oltre che la nostra nascita, sono partite tutte le principali innovazioni che abbiamo poi portato sul territorio nazionale, e ora anche oltre confine. Siamo particolarmente contenti di questo progetto di integrazione, frutto della collaborazione con la Banca Alpi Marittime che è stata la nostra prima banca partner, con la quale siamo entrati nel mercato nel 2015. La nostra missione da sempre è quella di portare valore aggiunto e generare cambiamenti nelle abitudini di pagamento quotidiane delle persone: il trasporto, così cruciale proprio per la quotidianità, è sempre stato un ambito di grande attenzione per noi, con integrazioni importanti sia sulla mobilità urbana, dai taxi ai mezzi in sharing, che extra urbana, come con questo importante accordo. Aggiungo che siamo estremamente determinati nell’accompagnare Bus Company in questo percorso verso la dematerializzazione del biglietto. Così come da sempre sosteniamo che la normativa debba fortemente puntare sulla dematerializzazione dello scontrino fisico nei negozi, altrettanta attenzione la poniamo su tutto il più esteso ambito del ticketing. Oltre a rappresentare una semplificazione per l’utenza, si tratta di una scelta destinata ad avere un importante e positivo impatto sull’ambiente. Lo dobbiamo a questa Terra e lo dobbiamo alle prossime generazioni».

Soddisfazione anche da parte delle istituzioni, con l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi che ha dichiarato: «L’iniziativa di pagamento elettronico di Bus Company risponde pienamente ad un percorso di innovazione che da tempo viene auspicato e che ha trovato nell’emergenza Covid un’accelerazione improvvisa. Bus Company ha saputo rispondere brillantemente all’esigenza di sicurezza contingente e ha creato anche le basi per una fruizione del servizio più semplice e al passo con i tempi. Ci fa particolarmente piacere che gli attori di questa iniziativa siano tutti piemontesi: non solo in Piemonte abbiamo tutte le competenze per progettare modalità innovative realmente utili nella vita quotidiana, ma confermiamo anche la nostra naturale propensione alla sperimentazione di idee che possono essere diffuse e diventare realtà anche in altri contesti».