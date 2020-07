Volete partire per le vacanze, ma avete dei dubbi riguardo gli standard di pulizia e igiene di una struttura prima di prenotare il soggiorno? In vostro aiuto nasce HotelPulito.com, il primo sito per trovare e confrontare gli hotel e gli appartamenti più puliti e sanificati.

HotelPulito.com è disponibile: cos’è e come funziona

Secondo una recente ricerca Tecnè, l’81,5% dei viaggiatori quest’anno chiederà informazioni alla struttura riguardo le misure anti COVID-19 adottate, e più del 90% dei clienti dichiara che si sentirebbe più sicuro se l’igienizzazione avvenisse con un processo “certificato” ed effettuato da soggetti autorevoli. Il 54,7% sceglierà la struttura proprio in base alle misure adottate, e solo il 20,8% in base al prezzo. A questo proposito nasce HotelPulito.com, sito dove è possibile trovare e confrontare le strutture.

Il progetto è italiano ma è scalabile a livello internazionale: lanciato da Filippo Riccò e da Jacopo di Cera (co-founder e CEO), HotelPulito.com nasce con l’obiettivo di aiutare le strutture a comunicare in modo semplice, chiaro ed efficace gli standard igienico sanitari adottati, incrementando allo stesso tempo la visibilità online. Si tratta di fatto del primo “TripAdvisor” dedicato alla pulizia e all’igiene di hotel e strutture.

Come è nata l’idea? Ce lo spiega il fondatore Filippo Riccò: “Viaggio spesso da solo e con la mia famiglia e un giorno, durante il lockdown, fantasticando di poter pianificare un viaggio estivo con mia madre, mi sono accorto che da nessuna parte, su nessun sito e portale, vi erano tutte le informazioni e le rassicurazioni igieniche che cercavo. Così ho buttato giù l’idea, l’ho disegnata su un tovagliolo di carta e ho trovato subito il nome. Un nome italiano, chiaro e semplice da ricordare: HotelPulito.com. Tutti devono capire che cosa fa e a che cosa serve: aiutare gli albergatori a comunicare i propri standard igienico-sanitari in modo chiaro, semplice e veloce, facendone una leva di marketing. E aiutare i viaggiatori, ma anche le agenzie di viaggio, a controllare le strutture prima di prenotare un soggiorno. È il primo marketplace verticale specializzato sul fattore igiene per l’hospitality.”

Se volete dare un’occhiata al nuovo sito, accessibile da PC, smartphone e tablet, non vi resta che seguire questo link. Anche voi farete maggiore attenzione alla pulizia e alla sanificazione offerte dalle strutture per le vacanze di quest’anno?