Tutte le smart TV Samsung escono di fabbrica con supporto a Samsung TV Plus, servizio di streaming video completamente gratuito che non richiede nemmeno la sottoscrizione di un account per essere utilizzato. Tramite esso, gli utenti hanno la possibilità di guardare un numero incredibile di contenuti video, il cui numero varia in base ai contratti nazionali sottoscritti da Samsung e le varie realtà locali.

Le novità di Samsung TV Plus

In Italia, ad esempio, Samsung TV Plus offre l’accesso gratuito a 18 canali, con gli Stati Uniti il paese con il maggior numero di canali a disposizione. Dal lancio nel 2015, Samsung TV Plus ha continuato a registrare una crescita costante arrivando a raggiungere quasi 50 milioni di utenti in tutto il mondo.

In queste ore la compagnia svela alcune delle novità relative a Samsung Plus TV. Si parte CoronavirusNOW, disponibile al canale 1006, dov’è possibile apprendere tutti gli ultimi fatti circa la pandemia in corso e guardare interviste ad esperti nel campo della salute pubblica. PlayersTV, canale 1003, dà modo di guardare il tipo di vita che fanno gli atleti quando sono lontani dalle strutture di allenamento. Per gli amanti dello sport puro arriva il canale MAVTV Select, mentre per chi non resiste al richiamo di Hollywood è disponibile il canale The Movie Club.

Infine, per gli amanti di Apple Music, il servizio di streaming audio su abbonamento sviluppato dal colosso californiano, l’azienda sud coreana è lieta di annunciare che Apple Music è ufficialmente disponibile sulle smart TV Samsung. Il colosso sottolinea come sia la prima in assoluto ad offrire il supporto al servizio di Apple sulle smart TV, tramite cui gli abbonati potranno ascoltare più di 60 milioni di brani audio, video musicali e numerose playlist su tutte le smart TV Samsung dal 2018 al 2020.