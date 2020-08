Il prossimo 5 agosto 2020 ci sarà l’evento Unpacked di Samsung in cui il colosso sud coreano svelerà la gamma Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, di cui in queste ore scopriamo che potrebbe avere una importante novità per quanto riguarda il gaming su mobile.

Xbox Game Pass gratuito con Samsung

Infatti, secondo alcune informazioni circolate in rete, pare che la versione Samsung Galaxy Note 20 sarà quella maggiormente incentrata nell’aspetto videoludico e, grazie alla partnership fra Microsoft e Samsung, gli utenti che acquisteranno uno dei due terminali potrebbero avere modo di godere di un bundle nella forma di una sottoscrizione gratuita a 3 mesi di Xbox Game Pass.

Xbox Game pass diventa… Game Pass

Come frutto di una rinnovata attenzione al branding di alcuni prodotti targati Microsoft che gravitano nel grande universo Xbox, il colosso di Redmond cambia il nome di Xbox Game Pass. Alcune informazioni indicano che Xbox Game Pass verrà semplicemente brandizzato in Game Pass per quanto riguarda la versione per console e Game Pass per PC per la variante per PC, appunto.

Il motivo di questo cambio non è stato svelato da Microsoft, ma in molti pensano che la compagnia abbia in mente qualcos’altro e che questo qualcosa potrebbe rappresentare un importante cambio di strategia: mettere da parte il programma Xbox Live Gold e rendere il multiplayer online completamente gratuito.