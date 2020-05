Il lancio della gamma Samsung Galaxy S20 è stato accompagnato anche dalla presentazione delle cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds+. Benché sia presente un design molto simile a quello di Samsung Galaxy Buds, esse rappresentano un bel passo in avanti rispetto alla passata generazione, soprattutto dal punto di vista dell’autonomia – circa 2,5 ore arrivando così a poco più di 7 ore di utilizzo continuativo.

Nuova colorazione, stessa qualità audio

In queste ore il colosso sud coreano svela una nuova colorazione di Samsung Galaxy Buds+. Questa, in esclusiva su Best Buy al classico prezzo di 149,99 dollari, viene indicata come Aura Blue e, colorazione a parte, non presentano alcuna differenza rispetto le altre varianti cromatiche.

Samsung Galaxy Buds+ Aura Blue si aggiunge quindi alle colorazioni Cloud Blue, Cosmic Black e White. Non è certo una novità assistere al lancio di una nuova colorazione per Samsung Galaxy Buds+, del resto avevamo già visto la particolare variante Samsung Galaxy Buds+ Jennie Red.

Con certificazione IPX2, supporto a Microsoft Swift Pair, speaker realizzati da AKG ed una buona autonomia da 22 ore (con case di ricarica), Samsung Galaxy Buds+ sono fra le migliori cuffie true wireless sul mercato. Samsung Galaxy Buds+ Aura Blue sono immediatamente disponibili sull’eCommerce di Best Buy, ma la spedizione non partirà prima del prossimo 22 maggio.

