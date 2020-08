Quest’oggi Samsung è protagonista di una serie di importanti aggiornamenti che riguardano le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Live, l’applicazione Samsung Internet e l’applicazione SmartThings.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Buds Live R180XXU0ATG9

Con un peso di appena 2,13 MB, Samsung Galaxy Buds Live ricevono il primo aggiornamento software da quando sono state presentate alcune settimane fa.

Da quanto viene indicato nel brevissimo changelog che accompagna l’aggiornamento R180XXU0ATG9, scopriamo che il team di sviluppo di Samsung ha apportato miglioramenti per quanto riguarda la stabilità generale del prodotto.

Come aggiornare Samsung Galaxy Buds Live

L’update per Samsung Galaxy Buds viene normalmente scaricato in completa autonomia e proposto come notifica una volta disponibile all’installazione. Nel caso in cui non aveste ancora ricevuto la notifica, potete controllare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento R180XXU0ATG9 tramite l’applicazione Samsung Galaxy Wearable (qui per Android) tramite l’apposita voce in fondo all’app.

Tante novità per Samsung Internet 12.1

Una fra le novità più importanti presenti nell’aggiornamento 12.1 di Samsung Internet, è la presenza di una nuova vista a griglia per quanto riguarda lo switcher dei tab. In questo caso il suo funzionamento non è dissimile da quello offerto ad esempio da Google Chrome, con i tab recenti riorganizzati in base alla navigazione dei siti web.

A seguito dell’installazione della nuova versione dell’app e dopo aver tappato sul tasto per accedere ai tab aperti, una nuova piccola interfaccia permette all’utente di scegliere secondo tre layout: a lista, a griglia e come “carte”. All’interno delle impostazioni di Samsung Internet 12.1 è disponibile la nuova voce che permette di spostare i tab al di sotto della barra degli indirizzi, decisamente più comodo per chi è solito utilizzare lo smartphone con una mano, mentre anche Samsung Galaxy Z Flip riceve la possibilità di visualizzare il player video nella porzione superiore del display e i comandi in quella inferiore.

Come aggiornare Samsung Internet 12.1

L’aggiornamento a Samsung Internet 12.1 dovrebbe essere già disponibile a questo link del Play Store, ma in caso contrario potete procedere alla sua installazione scaricando l’APK da questo link di APK Mirror.

Novità per Samsung SmartThings 1.7.51.42

L’aggiornamento 1.7.51.42 di Samsung SmartThings riesce a sfruttare alcune particolarità hardware disponibili su Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, come ad esempio la tecnologia UWB (ultra wireband) di cui abbiamo discusso qualche giorno fa. Gli utenti muniti del nuovo top di gamma di Samsung e dell’ultima versione di SmartThings, possono individuare o interagire con maggiore precisione con i dispositivi IoT presenti nelle vicinanze.

Viene modificato in meglio il sistema di automazioni per la realizzazione di comandi rapidi, mentre trovano posto anche due nuovi comandi rapidi per quanto riguarda il meteo e Linked Placed. Il primo permette ad esempio di riprodurre automaticamente Tear in Heaven ogniqualvolta dovesse piovere. Infine, l’update migliora anche il supporto ai codici QR dando modo agli utenti di scannerizzare contemporaneamente più codici QR Zigbee 3.0.

Come aggiornare Samsung SmartThings 1.7.51.42

L’aggiornamento a Samsung SmartThings 1.7.51.42 è disponibile a questo link del Play Store oppure tramite questo link di APK Mirror.