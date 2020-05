In queste ore Samsung annuncia tre notebook di fascia premium che saranno disponibili a breve anche in Italia. Si tratta di Samsung Galaxy Book S, Samsung Galaxy Book Flex e Samsung Galaxy Book Ion.

Specifiche Samsung Galaxy Book S

Samsung Galaxy Book S è dotato di un comparto hardware moderno e al passo coi tempi, assolutamente in grado di offrire la potenza necessaria per lo svolgimento dei compiti più impegnativi. Il notebook è il primo dispositivo ad offrire la tecnologia di stacking Intel 3D Foveros e, grazie alla presenza del pieno supporto al Wi-Fi 6, garantisce una connessione stabile e di alta velocità in qualsiasi condizione.

I processori Intel permettono al notebook di Samsung di offrire fino a 17 ore di utilizzo, mentre il supporto fino a 512 GB di storage permette di salvare una grande quantità di dati. Come sottolinea Chris Walker, vice presidente e general manager della piattaforma mobile di Intel, “l’introduzione di Samsung Galaxy Book S, il primo dispositivo a offrire il processore Intel Core con tecnologia Intel Hybrid, si basa sulla nostra lunga storia con Samsung. Oggi mostriamo ciò che è possibile ottenere quando riuniamo grandi talenti ingegneristici per lavorare con un’unica prospettiva verso le nuove esperienze informatiche del futuro“.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Book S

Display da 13,3 pollici Full HD TFT LCD con touch screen

Processore Intel Core con Intel Hybrid Technology

GPU Intel UHD Graphics

8 GB di RAM

256/512 GB di storage eUFS espandibili fine a 1 TB con micro SD

Batteria da 42 Wh

2 porte USB Type-C, 1 porta combinata uscita cuffie e ingresso microfono, lettore di schede micro SD

Sensore di impronte digitali e di luce ambientale

Supporto a Windows Hello per l’accesso a Windows

Quattro altoparlanti AKG con Dolby Atmos

Fotocamera da 1 MP

Dimensioni: 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm

Peso: 950 grammi

Windows 10 Home/Pro

Specifiche Samsung Galaxy Book Flex

Passando invece a Samsung Galaxy Book Flex, il computer portatile offre il primo display QLED al mondo in un dispositivo di questa fascia, il che garantisce una qualità senza precedenti per quanto riguarda la visione di immagini sul display da 13,3 pollici. Anch’esso integra una batteria di lunga durata, mentre la tecnologia Wireless PowerShare di Samsung permette anche di ricaricare lo smartphone, le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds o dispositivi compatibili con lo standard Qi direttamente tramite il trackpad.

È dotato di processori Intel Core Ice Lake di decima generazione, supporto al Wi-Fi 6, porte Thunderbolt 3 e un comparto hardware in grado di garantire velocità e affidabilità.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Book Flex

Display da 13,3 pollici Full QLED con touch screen da 1920 x 1080 pixel

Processore Intel Core Ice Lake di decima generazione

GPU Intel Iris Plus

12 GB di RAM

512 GB di storage NVMe

Batteria da 69,7 Wh

2 porte Thunderbolt 3, 1 porta USB Type-C, una porta combinata uscita cuffie/microfono, lettore di memorie micro SD

Supporto alla S Pen

Sensore di impronte digitali

Fotocamera 720p con microfono dual array

Connettività Wi-Fi 6 802.11 ax 2×2

Altoparlanti stereo AKG con Smart Amp

Dimensioni: 302,6 x 202,9 x 12,9 mm

Peso: 1,16 kg

Windows 10 Home

Colore Royal Blue

Specifiche Samsung Galaxy Book Ion

Proprio come Samsung Galaxy Book Flex, anche il modello Samsung Galaxy Book Ion è il primo ad integrare un pannello QLED da 13,3 pollici. La strategia che ha portato allo sviluppo di questo dispositivo, ruota attorno alla necessità di Samsung di offrire un prodotto in grado di offrire ai professionisti la possibilità di non essere vincolati ad una scrivania.

La scocca ultraleggera e resistente realizzata in magnesio garantisce resistenza ai graffi ed è anche molto leggera e compatta. Samsung Galaxy Book Ion offre il supporto alla connettività Wi-Fi 6, dispone di porte Thunderbolt 3 e USB Type-C, una batteria di lunga durata da 69,7 Wh e audio stereo realizzato da AKG con Smart Amp.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Book Ion

Display da 13,3 pollici Full QLED da 1920 x 1080 pixel

Processore Intel Core Comet Lake di decima generazione

GPU Intel UHD Graphics

8 GB di RAM

256 GB

Batteria da 69,7 Wh

1 porta Thunderbolt 3, 2 porta USB Type-C, una porta combinata uscita cuffie/microfono, una porta combinata memorie UFS/micro SD

Sensore di impronte digitali

Fotocamera 720p con microfono dual array

Connettività Wi-Fi 6 802.11 ax 2×2

Altoparlanti stereo AKG con Smart Amp

Dimensioni: 305,8 305,7 x 199,8 x 12,9 mm

Peso: 0,95 kg

Windows 10 Home

Colore Aura Silver

Disponibilità e prezzo Samsung Galaxy Book S, Flex e Ion

Samsung non si è esposta molto per quanto riguarda il prezzo di listino ufficiale dei modelli Samsung Galaxy Book S, Samsung Galaxy Book Flex e Samsung Galaxy Book Ion. Ad oggi sappiamo solo che i computer saranno disponibili in Italia a partire dalla fine di giugno.