Ha preso il via in queste ore il roll out della nuova interfaccia web di Facebook, già disponibile nei mesi scorsi per un gruppo ristretto di utenti. L’operazione sarà completata nel corso delle prossime settimane, quindi se non riuscite a visualizzarla dovrete solamente avere un po’ di pazienza.

La presentazione del nuovo look risale al F8 2019 e i primi test sono stati avviati nello scorso mese di ottobre, per essere sicuri che non ci fossero particolari problemi. Ora, dopo che il test è stato ampliato a una piccola percentuale di utenti, la novità è pronta per arrivare sui desktop di tutti gli utenti.

Potete comunque verificare se siete già stati scelti, magari inconsapevolmente, per ricevere la nuova interfaccia, entrando nelle Impostazioni, dove dovreste vedere l’opzione per attivare il nuovo look. Nella stessa sezione è visibile anche lo switch per attivare la modalità scura, anche se al momento non è possibile attivare alcun automatismo.

Sparisce la barra blu che ci ha accompagnato per anni, e ora il look è sostanzialmente lo stesso che possiamo ritrovare nella versione mobile su Android a iOS. Grazie alla nuova interfaccia, secondo quanto afferma Facebook, il caricamento è più rapido e la transizione tra le varie pagine è più fluida.

Nella parte alta dello schermo è ora presente una barra di navigazione che permette di accedere in maniera più semplice al marketplace, ai gruppi, ai video e alle pagine dei giochi.

Fateci sapere nel box dei commenti cosa ne pensate della nuova interfaccia e se la preferite a quella classica, che può essere mantenuta a seconda dei propri gusti.